Wissen
Warum Klimaschutz an Rückhalt verliert
Die Erderwärmung steht für viele außer Frage – doch bei Klimaschutz und Energiewende wächst die Skepsis. Nicht die Forschung, sondern politische Widersprüche nähren die Zweifel.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 23.11.2026
- 18:30 - 19:00 Uhr
NANO Themen
Klimawandelskepsis
Ob Hitzewellen, Dürren oder Starkregen: Die Folgen des Klimawandels sind auch in Deutschland sichtbar. Trotzdem wächst die Zahl der Menschen, die Warnungen vor der Erderwärmung für übertrieben halten. Eine Langzeitbefragung des Gesis-Panels zeigt jedoch: Nicht die Klimaforschung steht in Frage, sondern politische Widersprüche sorgen für Verunsicherung.
Mit Gesprächsgast: Gregor Steinbrenner, war für NANO auf der Weltklimakonferenz COP31
Arten retten im Zoo
Artenschutz kann auch außerhalb klassischer Zoos funktionieren: Das Aquatis in Lausanne züchtet bedrohte Arten nach und bereitet sie auf die Auswilderung vor. Besonders erfolgreich ist ein Projekt zum Schutz des kalabrischen Bergmolchs. Aus wenigen verbliebenen Tieren entstanden Hunderte Nachzuchten, die nun in ihre ursprünglichen Lebensräume in Süditalien zurückkehren sollen.
Immunzellen als neue Therapie
Regulatorische T-Zellen steuern das Gleichgewicht des Immunsystems. Forschende wollen sie nutzen, um Autoimmunerkrankungen zu behandeln und Organabstoßungen zu verhindern. Erste Studien zeigen, dass Patientinnen und Patienten dadurch langfristig weniger Immunsuppressiva benötigen könnten und besser vor Nebenwirkungen geschützt wären.