Wissen
Endspurt auf der Weltklimakonferenz
Die COP31 ist fast vorbei, aber noch streiten und diskutieren die Vertreterinnen und Vertreter aus fast 200 Staaten über Mittel gegen die Klimakrise. NANO berichtet über den Stand der Dinge.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 19.11.2026
- 18:30 - 19:00 Uhr
Die Themen
COP31: Was bleibt vom Klimagipfel?
Während die Delegierten über das Abschlussdokument der diesjährigen Weltlimakonferenz in Antalya verhandeln, nimmt uns Gregor Steinbrenner mit zu einem Rundgang über das Konferenzgelände. Im Anschluss die harten Fakten: Was konnte die COP 31 bisher erreichen?
Mit Gesprächsgast: Gregor Steinbrenner, NANO-Reporter auf der Weltklimakonferenz COP31
Die letzten Nomaden des Ozeans
Vor Madagaskars Westküste leben die Vezo seit Jahrhunderten vom Meer. Doch schwindende Fischbestände, zerstörte Korallenriffe und industrielle Fangflotten setzen ihre Lebensweise unter Druck. Viele wandern auf entlegene Inseln aus oder suchen neue Einkommensquellen. Lokale Naturschutzprojekte geben Hoffnung, schaffen aber auch neue Konflikte.
Deutscher Zukunftspreis 2026
Drei innovative Entwicklungen konkurrierten um den Deutschen Zukunftspreis 2026: Gewonnen hat ein Forscher-Team des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT): Es hat eine Technik entwickelt, mit der Daten mit Licht statt Strom transportiert werden, für eine effizientere Datenübertragung.
Wie sozial sind Erdmännchen?
Erdmännchen leben in Familienverbänden mit klaren Hierarchien. Nach der Geschlechtsreife verlassen viele Männchen die Gruppe, während die stärksten Tiere bleiben. Die Beobachtung ihres Zusammenlebens zeigt, welche Rolle Instinkt, Erfahrung und strategisches Verhalten in sozialen Tiergemeinschaften spielen.