Wissen
Peptide: Der gefährliche Beauty-Trend
Für schönere Haut, mehr Muskeln oder zum Abnehmen: Immer mehr Menschen spritzen sich Peptide aus dem Internet. Doch über Risiken, Nebenwirkungen und Langzeitfolgen ist wenig bekannt.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 17.11.2026
- 18:30 - 19:00 Uhr
Themen
Peptid-Hype: Riskante Spritzen
Die Abnehmspritze ist vielen bekannt, ihr Wirkstoff basiert auf einem geprüften, rezeptpflichtigen Peptid. Doch auf Social Media boomt ein riskanter Trend: Menschen bestellen nicht zugelassene Peptide online und spritzen sie sich für schönere Haut, volleres Haar oder mehr Muskeln. Über die möglichen Langzeitfolgen für die Gesundheit ist bislang wenig bekannt.
Wer zahlt für die Klimakrise?
Tuvalu schüttet Land auf, um bleiben zu können, auf Fidschi musste ein Dorf dem Meer weichen. Auf der Weltklimakonferenz in Antalya zeigt der neue Klima-Risiko-Index: Alle Länder sind von der Klimakrise betroffen, die ärmsten am stärksten. Nun reisen die Minister an, doch frisches Geld bringt kaum jemand mit.
Water Warriors: Beschützer des Mittelmeeres
Rund ums Mittelmeer entwickeln Wissenschaftler, Landwirte und Start-ups innovative Lösungen gegen Wasserknappheit. Während die UN-Klimakonferenz COP31 den Dialog zwischen Industrie- und Entwicklungsländern fördern will, arbeiten die „Water Warriors“ bereits heute an nachhaltigen Wassersystemen für die Herausforderungen von morgen.
Wolfswelpen für die Wissenschaft
Sie toben, schnuppern, entdecken: Im Wolfsforschungszentrum Ernstbrunn wachsen Wolfswelpen mit Menschen auf. Die Veterinärmedizinische Universität Wien bereitet die Jungtiere spielerisch auf ihre Rolle in wissenschaftlichen Studien vor. Die Forschung soll helfen, den Wolf besser zu verstehen – als Grundlage für einen sachlichen Umgang mit dem umstrittenen Wildtier.