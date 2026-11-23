Wissen
EUCLID erforscht das „dunkle Universum“
Das ESA-Weltraumteleskop EUCLID soll die rätselhafte, unsichtbare Dunkle Energie und Dunkle Materie aufspüren, aus der 95 Prozent unseres Universums bestehen. Nun wurde das erste große Datenpaket veröffentlicht.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 16.11.2031
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