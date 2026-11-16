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EUCLID sucht Dunkle Materie

Wie spürt man im Universum etwas auf, das unsichtbar ist - wie Dunkle Materie? Das ESA-Weltraumteleskop EUCLID soll das schaffen und hat vor wenigen Tagen sein erstes, großes Datenpaket gesendet.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 16.11.2031

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teaser nano

NANO

Themen

Dem Universum auf der Spur

Woraus besteht das Universum? Sichtbare Materie macht nur rund fünf Prozent aus, der Rest entfällt auf die rätselhafte Dunkle Materie und Dunkle Energie. Das europäische Weltraumteleskop EUCLID soll diesen Phänomenen auf die Spur kommen. In Garching wurden dafür entscheidende Kamerakomponenten entwickelt, Daten ausgewertet und Suchalgorithmen optimiert.

COP: Wo stehen wir beim Klimaschutz?

Exklusiv für „nano“ diskutieren Moderator Gregor Steinbrenner, SRF-Wissenschaftsjournalist Christian von Burg und ORF-Journalistin Tamara Stamm am Rande der Weltklimakonferenz in Antalya. Wo stehen Deutschland, Österreich und die Schweiz beim Klimaschutz? Warum gilt Dänemark als Vorbild? Und weshalb führen selbst Hitzesommer und Bergstürze oft nicht zu mehr Maßnahmen?

Weniger Trockenheit dank Keylines?

Der Hitzesommer 2026 brachte Landwirte an ihre Grenzen. Für Markus Schwegler war er ein Härtetest: Seit rund vier Jahren arbeitet der Landwirt mit speziell angelegten Wassergräben, sogenannten Keylines, für ein besseres Wassermanagement. Seine Erfahrungen und die Erkenntnisse eines Forschungsprojekts fließen nun in ein Großprojekt der Uni Basel ein: eine Bewässerungs-Toolbox für standortgerechte Wasserspeicherlösungen.

Taranteln erobern Österreich

Zwei Tarantelarten breiten sich in Österreich aus: die Schwarzbäuchige und die Südrussische Tarantel. Besonders die Südrussische Tarantel sorgt mit ihrer Größe für Aufmerksamkeit. Auf Partnersuche oder bei der Suche nach Winterquartieren legen die Tiere weite Strecken zurück und tauchen zunehmend auch in Häusern auf.

Moderation: Eric Mayer

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