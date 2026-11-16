Wissen
EUCLID sucht Dunkle Materie
Wie spürt man im Universum etwas auf, das unsichtbar ist - wie Dunkle Materie? Das ESA-Weltraumteleskop EUCLID soll das schaffen und hat vor wenigen Tagen sein erstes, großes Datenpaket gesendet.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 16.11.2031
Themen
Dem Universum auf der Spur
Woraus besteht das Universum? Sichtbare Materie macht nur rund fünf Prozent aus, der Rest entfällt auf die rätselhafte Dunkle Materie und Dunkle Energie. Das europäische Weltraumteleskop EUCLID soll diesen Phänomenen auf die Spur kommen. In Garching wurden dafür entscheidende Kamerakomponenten entwickelt, Daten ausgewertet und Suchalgorithmen optimiert.
COP: Wo stehen wir beim Klimaschutz?
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Weniger Trockenheit dank Keylines?
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Taranteln erobern Österreich
Zwei Tarantelarten breiten sich in Österreich aus: die Schwarzbäuchige und die Südrussische Tarantel. Besonders die Südrussische Tarantel sorgt mit ihrer Größe für Aufmerksamkeit. Auf Partnersuche oder bei der Suche nach Winterquartieren legen die Tiere weite Strecken zurück und tauchen zunehmend auch in Häusern auf.