Wissen
Kippt der Golfstrom? Eiseskälte und Dürre drohen
Europas natürliche Warmwasserheizung schwächelt. Welche Folgen hätte ein Kollaps der Strömung für uns?
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 11.11.2031
NANO Themen
Das Ende des Golfstroms
Der Golfstrom und die Atlantische Umwälzströmung (AMOC) prägen Europas mildes Klima. Ein möglicher Kollaps hätte weitreichende Folgen: kältere Winter, stärkere Stürme, extreme Sommerhitze, Dürren, Ernteausfälle sowie steigende Meeresspiegel. Forschende warnen vor wachsenden Risiken noch in diesem Jahrhundert und fordern einen schnelleren Ausstieg aus fossilen Energien.
Mit Gesprächsgast: Gregor Steinbrenner, NANO-Reporter auf der Weltklimakonferenz COP31
Die verborgene Kraft der Pilze
Pilze gelten als bislang unterschätzte Verbündete im Kampf gegen den Klimawandel und eröffnen neue Möglichkeiten für nachhaltige Produkte. Forschende der Technischen Universität München untersuchen, wie zuverlässig Pilzerkennungs-Apps sind, warum Verwechslungen mit dem Knollenblätterpilz gefährlich werden können und wie Mykorrhiza-Pilze das Gärtnern unterstützen.