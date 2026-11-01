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Heißere Sommer, mehr Dürren, weniger Wasser: Warum Forscher vor einer Erwärmung weit über 2 Grad warnen und Lösungen suchen. (Bild: vertrocknete Landschaft)

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NANO spezial: Macht die Klimapolitik endlich ernst?

Ein Sommer der Negativrekorde ist zu Ende: heiß, trocken, tödlich. Jetzt beginnt die COP 31 in der Türkei. Reagiert die Welt endlich auf die Warnsignale?

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
09.11.2026
18:30 - 19:00 Uhr

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NANO

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Am 9. November 2026 beginnt die 31. Weltklimakonferenz, Austragungsort ist Antalya in der Türkei. Die Zwischenverhandlungen diesen Sommer in Bonn, welche die Konferenz in Antalya vorbereiteten, lassen erahnen, dass es auch dieses Jahr keinen Durchbruch geben wird: Bei den wichtigen Verhandlungsthemen Emissionsminderung und Globales Anpassungsziel gab es keine Einigung.

Gerade der Alpenraum erwärmt sich enorm stark

Im Vergleich zur vorindustriellen Referenzperiode 1871 bis 1900 ist ein durchschnittlicher Sommer heute im Mittel rund vier Grad Celsius wärmer. In Österreich war es der heißeste Sommer der 260-jährigen Messgeschichte. Auch in der Schweiz gab es an vielen Messstellen neue Temperaturrekorde.

Auch das Gastgeberland der COP, die Türkei, leidet stark unter dem Klimawandel. Klimaforscher sagen voraus, dass aus dem mediterranen Klima der Türkei ein Klima wird, ähnlich dem der Sahara.

Der Wassermangel macht es immer schwieriger, die Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Ein KI-gesteuertes Bewässerungs- und Düngungssystem soll künftig helfen. Es analysiert Bodenfeuchte und meteorologische Daten und berechnet daraus optimale Nährstoffkonzentration für jede einzelne Pflanze. Aber kann HighTech-Landwirtschaft die Lösung sein?

Erderwärmung deutlich über zwei Grad ?

Global gesehen steuern wir auf eine Erderwärmung von deutlich über zwei Grad zu. Wissenschaftler warnen seit Jahren, dass jedes weitere Zehntelgrad Erwärmung die Heftigkeit und Dauer von Dürren und anderen Extremwetterereignissen erhöht. Im krassen Gegensatz dazu stehen die minimalen Fortschritte, die - wenn überhaupt - auf den Weltklimakonferenzen erzielt werden.

Moderation: Yve Fehring

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