Wissen
Gehirn-Chip: ALS-Patient spricht per Gedanken
Was wie Science-Fiction klingt, wird Realität. Ein neues Hirnimplantat fängt Signale ab und KI verwandelt sie in Worte. Für Menschen mit ALS eröffnet dies völlig neue Möglichkeiten der Kommunikation.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 05.11.2026
- 18:30 - 19:00 Uhr
NANO Themen
Brain Code: Sprache aus Gedanken
Forschende entschlüsseln die Codes unseres Gehirns immer präziser. Mithilfe von KI und implantierten Hochleistungschips eröffnen Gehirn-Computer-Schnittstellen neue Möglichkeiten: Gelähmte können kraft ihrer Gedanken Roboter steuern oder kommunizieren. Für ALS-Patient Casey Harrell bedeutet die Technologie bereits heute ein großes Plus an Lebensqualität, denn sie ermöglicht ihm den Austausch mit Familie und Freunden.
Die Zukunft der Mini-KI
Während der Ausbau großer KI-Rechenzentren enorme Ressourcen verschlingt, setzen einige Industrie-Unternehmen in Produktionsprozessen schon auf spezialisierte, energieeffiziente Modelle. Deutschland und Europa verfügen über jahrzehntelanges industrielles Know-how und Daten aus realen Produktionsprozessen, mit denen die KI-Modelle trainiert werden können.
Eschensterben: Rettung in Sicht?
Das Eschentriebsterben hat inzwischen fast alle Eschen in Bayern erfasst. Besonders kritisch wird es, wenn zusätzlich der Hallimasch-Pilz die Wurzeln befällt und die Bäume instabil macht. Doch es gibt Hoffnung: Junge Eschen könnten Resistenzen entwickeln. Hat der Baum des Jahres 2027 eine Zukunft?
Hoffnung aus Trümmern
Wie kann aus Kriegstrümmern Neues entstehen? Zwei syrische Forscher in Deutschland entwickeln innovative Verfahren, um Beton zu recyceln und wertvolle Rohstoffe zurückzugewinnen. Ihre Forschung könnte den nachhaltigen Wiederaufbau von Wohnhäusern, Schulen und Krankenhäusern in Syrien unterstützen und zugleich neue Impulse für klimafreundliches Bauen setzen.