Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Wissen
  3. NANO
  4. Sensation: Gehirn-Chip wandelt Gedanken in Worte | NANO
Brain Code: eine Schnittstelle am Kopf verbindet den Menschen mit einem Computer. ALS Patienten können so wieder kommunizieren.

Wissen

Gehirn-Chip: ALS-Patient spricht per Gedanken

Was wie Science-Fiction klingt, wird Realität. Ein neues Hirnimplantat fängt Signale ab und KI verwandelt sie in Worte. Für Menschen mit ALS eröffnet dies völlig neue Möglichkeiten der Kommunikation.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
05.11.2026
18:30 - 19:00 Uhr

Mehr

teaser nano

NANO

NANO Themen

Brain Code: Sprache aus Gedanken

Forschende entschlüsseln die Codes unseres Gehirns immer präziser. Mithilfe von KI und implantierten Hochleistungschips eröffnen Gehirn-Computer-Schnittstellen neue Möglichkeiten: Gelähmte können kraft ihrer Gedanken Roboter steuern oder kommunizieren. Für ALS-Patient Casey Harrell bedeutet die Technologie bereits heute ein großes Plus an Lebensqualität, denn sie ermöglicht ihm den Austausch mit Familie und Freunden.

Die Zukunft der Mini-KI

Während der Ausbau großer KI-Rechenzentren enorme Ressourcen verschlingt, setzen einige Industrie-Unternehmen in Produktionsprozessen schon auf spezialisierte, energieeffiziente Modelle. Deutschland und Europa verfügen über jahrzehntelanges industrielles Know-how und Daten aus realen Produktionsprozessen, mit denen die KI-Modelle trainiert werden können.

Eschensterben: Rettung in Sicht?

Das Eschentriebsterben hat inzwischen fast alle Eschen in Bayern erfasst. Besonders kritisch wird es, wenn zusätzlich der Hallimasch-Pilz die Wurzeln befällt und die Bäume instabil macht. Doch es gibt Hoffnung: Junge Eschen könnten Resistenzen entwickeln. Hat der Baum des Jahres 2027 eine Zukunft?

Hoffnung aus Trümmern

Wie kann aus Kriegstrümmern Neues entstehen? Zwei syrische Forscher in Deutschland entwickeln innovative Verfahren, um Beton zu recyceln und wertvolle Rohstoffe zurückzugewinnen. Ihre Forschung könnte den nachhaltigen Wiederaufbau von Wohnhäusern, Schulen und Krankenhäusern in Syrien unterstützen und zugleich neue Impulse für klimafreundliches Bauen setzen.

Moderation: Ingolf Baur

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.