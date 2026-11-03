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  4. Millionen für den US Wahlkampf: Wie mächtig ist Elon Musk? | NANO

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Elon Musks Millionen und die US-Politik

Hunderte Millionen Dollar für die Republikaner: Elon Musk mischt massiv im US-Wahlkampf mit. Wächst mit dem Einfluss der Tech-Elite auch ihre politische Macht über Staat und Demokratie? Wo liegen die Grenzen?

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 03.11.2031

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Elon Musk - Polit-Comeback?

Mit Hunderten Millionen Dollar unterstützt Elon Musk die Republikaner bei den US-Zwischenwahlen. Der Historiker Quinn Slobodian sieht darin den Versuch der Tech-Elite, staatliche Regulierung und demokratische Kontrollmechanismen zurückzudrängen. Wie groß ist die politische Macht wirtschaftlicher Eliten?

Mit Gesprächsgast: Markus Patberg, Professor für Politische Theorie und Ideengeschichte, Universität Greifswald

Killt KI die Forschung?

KI beschleunigt die Erstellung und Begutachtung wissenschaftlicher Arbeiten, sorgt aber auch für eine Flut neuer Publikationen. Forschende warnen vor einer wachsenden Abhängigkeit von KI und einer Krise der wissenschaftlichen Bewertung. Gefordert werden mehr Transparenz im KI-Einsatz und ein stärkerer Fokus auf Qualität statt Publikationsdruck.

Australien: Kuhfutter fürs Klima

Australien leidet unter den Folgen des Klimawandels und trägt zugleich durch seine Landwirtschaft zu den Emissionen bei. Vor allem Rinder verursachen große Mengen Methan. Vor der Küste Tasmaniens setzen Forschende und Unternehmen nun auf Meeresalgen als Futterzusatz, damit die Tiere weniger klimaschädliche Rülps-Gase ausstoßen.

Movember: Vorsorge rettet Leben

Im November lassen sich weltweit Männer einen Oberlippenbart wachsen, um auf Männergesundheit aufmerksam zu machen. Im Fokus stehen Prostata- und Hodenkrebs sowie die mentale Gesundheit. Eine frühe Vorsorge verbessert die Behandlungschancen. Moderne roboterassistierte Eingriffe ermöglichen zudem schonendere Therapien und unterstützen den Erhalt wichtiger Körperfunktionen.

Moderation: Ingolf Baur

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