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  4. Atommüll-Endlagersuche: Fünf Bundesländer sind raus| NANO

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Atommüll-Endlager: Suchfeld wird kleiner

Eine Million Jahre soll radioaktiver Atommüll sicher unter der Erde lagern. Für ein Endlager kommen in Deutschland drei Gesteinsarten infrage: Salz, Ton und Granit. Fünf Bundesländer sind schon aus dem Rennen.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 29.10.2031

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Endlagersuche

Die Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Abfall erreicht einen wichtigen Meilenstein: Erstmals liegt eine vollständige Kartierung der relevanten Gesteinsformationen in Deutschland vor. Bis Ende 2027 sollen dann nur noch wenige Standortregionen auf ein mögliches Endlager hin untersucht werden.

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Moderation: Eric Mayer

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