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Atommüll-Endlager: Suchfeld wird kleiner
Eine Million Jahre soll radioaktiver Atommüll sicher unter der Erde lagern. Für ein Endlager kommen in Deutschland drei Gesteinsarten infrage: Salz, Ton und Granit. Fünf Bundesländer sind schon aus dem Rennen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 29.10.2031
NANO Themen
Endlagersuche
Die Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Abfall erreicht einen wichtigen Meilenstein: Erstmals liegt eine vollständige Kartierung der relevanten Gesteinsformationen in Deutschland vor. Bis Ende 2027 sollen dann nur noch wenige Standortregionen auf ein mögliches Endlager hin untersucht werden.
Mit Gastgespräch: Arnjo Sittig, Student der Soziologie, Nationales Begleitgremium
Batterietechnik - wo stehen wir?
Die Batterieforschung setzt zunehmend auf spezialisierte Lösungen statt auf den einen Superspeicher. Natrium-Ionen-Akkus gelten als günstige Alternative für stationäre Speicher, während Feststoffbatterien als Hoffnungsträger für E-Autos gehandelt werden. Gleichzeitig arbeiten Forschende an neuen Konzepten mit weniger kritischen Rohstoffen.
Agrardrohnen gegen Schädlinge
Moderne Drohnentechnik soll die Landwirtschaft nachhaltiger machen. Am Hopfenforschungszentrum Hüll wird getestet, wie sich Nützlinge gezielt aus der Luft ausbringen lassen. Das Verfahren verspricht eine umweltschonendere Schädlingsbekämpfung und könnte zugleich wirtschaftliche Vorteile für landwirtschaftliche Betriebe bieten.