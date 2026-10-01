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Doku: Artenvielfalt – Wie viele Arten brauchen wir?
Tausende Pflanzen- und Tierarten sterben weltweit jährlich aus – oft unbemerkt. Wie viele Arten brauchen wir für stabile Ökosysteme, und was passiert, wenn es immer weniger werden?
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 30.10.2026
- 18:15 - 19:00 Uhr
NANO begleitet Forschende, die in den Tiefen der Ozeane neue Arten entdecken, auf heimischen Wiesen experimentieren oder in Regenwäldern und an Korallenriffen nach Antworten suchen. Können wir ein Massenaussterben noch verhindern?
Die Doku "Artenvielfalt - Wie viele Arten brauchen wir?" zeigt ausgeklügelte Experimente, dramatische Beispiele für Artenrückgang und überraschende Erfolgsgeschichten aus dem Naturschutz.
Investigative Spurensuche
Forschende wie Anne Ebeling, Torben Riehl und Roel van Klink führen durch eine investigative Spurensuche an Land und im Meer, bei der deutlich wird: Jede Art zählt! Auf der Erde leben nach aktueller Schätzung 8,7 Millionen Tier-, Pflanzen- und Pilzarten - doch viele davon verschwinden, bevor wir sie überhaupt entdecken. Nur 1,8 Millionen Arten sind bislang wissenschaftlich beschrieben und katalogisiert.
Die NANO-Doku fragt: Wie viele Arten brauchen wir, und was passiert, wenn sie verschwinden? Ausgehend vom scheinbar einfachen Begriff "Art" führt der Film von vertrauten Arten wie Kohlmeise und Apollofalter über ihre Lebensräume hin zu komplexen Ökosystemen: Wiesen, Wäldern und den Hotspots der Artenvielfalt – Korallenriffen und Regenwäldern.
Massenaussterben verhindern
Experimente und Langzeitstudien zeigen, wie stark sich unsere Umwelt bereits verändert hat und warum wir den Verlust unterschätzen. Ein groß angelegter Feldversuch in Jena macht sichtbar, wie Pflanzenvielfalt Insekten, Produktivität und Schädlingskontrolle beeinflusst. In Hightech-Kübeln mit Eichensetzlingen testen Wissenschaftler, wie Bäume und Bodenorganismen auf verschieden Klimaszenarien reagieren. Gleichzeitig verändern invasive Arten wie Kalikokrebs, Ochsenfrosch und Drüsiges Springkraut heimische Ökosysteme. Artenvielfalt funktioniert als lebenswichtiges Netzwerk, in dem jede Art zählt – und Forschung hilft, ein Massenaussterben zu verhindern.