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  4. Wohnungsnot in Berlin: Was bringt Vergesellschaftung? | NANO

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Bezahlbar wohnen: Ist Berlins Weg der richtige?

Wie bleiben Mieten auf Dauer finanzierbar, wenn Wohnraum knapp ist? Kann die Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne ein Teil der Lösung sein? Hilft dies Wohnungssuchenden wirklich?

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 26.10.2031

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Bezahlbarer wohnen in Berlin

Die Berliner Linke gewann den Wahlkampf um das Abgeordnetenhaus auch mit dem Versprechen, rund 200.000 Wohnungen zu vergesellschaften. Viele erhoffen sich dadurch dauerhaft niedrigere Mieten und mehr verfügbaren Wohnraum. Doch kann dieses Modell tatsächlich funktionieren und ließe es sich auf andere Städte übertragen?

Pestizide ohne Verfallsdatum

Pestizide finden sich selbst auf der Zugspitze in fast 3.000 Metern Höhe. Dennoch will die EU ihre Zulassung deutlich vereinfachen. Umweltverbände, Wissenschaftler und Politiker warnen vor Risiken für Gesundheit und Artenvielfalt, Landwirte hoffen auf schnellere Verfahren und neue Wirkstoffe. In Brüssel fällt die Entscheidung, wie streng Pestizide künftig noch kontrolliert werden.

Weddellmeer in Gefahr

Das Weddellmeer zählt zu den letzten weitgehend unberührten Meeresgebieten der Erde und erwärmt sich bislang nur sehr langsam. Als wichtiger Rückzugsraum für kälteliebende Arten könnte es helfen, das Artensterben zu bremsen. Dennoch scheitert die Ausweisung als Naturschutzgebiet bislang an geopolitischen Einzelinteressen.

Moderation: Eric Mayer

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