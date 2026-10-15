Wissen
Winziges Implantat soll Krebstherapien verändern
Das ferngesteuerte Implantat ist nur wenige Millimeter groß. Seine Aufgabe: Krebswirkstoffe erst am Tumor aktivieren und gesundes Gewebe möglichst schonen. Erste Laborversuche laufen bereits erfolgreich.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 15.10.2031
NANO Themen
Mini-Implantate für Tumore
Medikamente wirken oft nicht nur dort, wo sie gebraucht werden. Besonders bei Chemotherapien verursachen Wirkstoffe teils schwere Nebenwirkungen. Forschende der TU Wien entwickeln deshalb Mini-Implantate, die Medikamente räumlich und zeitlich deutlich gezielter freisetzen sollen.
Überlastete Notaufnahmen
Überlastete Notaufnahmen stellen Krankenhäuser in Deutschland vor große Herausforderungen. Hohe Patientenzahlen und Personalmangel führen zu langen Wartezeiten und belasten das medizinische Personal. Eine Reform der Notfallversorgung soll helfen, Patienten gezielter zu versorgen und die Notaufnahmen zu entlasten.
Wohnlokal Kassel
Wohnen im Schaufenster: Studierende der Uni Kassel ziehen für sechs Wochen in ein leerstehendes Ladenlokal der Innenstadt. Mit selbst gebauten Wohnboxen testen sie, ob Leerstände als Wohnraum genutzt werden können. Das Reallabor soll zeigen, ob solche Konzepte Innenstädte beleben und zugleich zur Entlastung des Wohnungsmarktes beitragen können.
Arten retten im Zoo
Mehr als 49.500 Tierarten gelten als bedroht und sind auf der so genannten „Roten Liste“. Um sie besser zu schützen, sollen Nachzuchtprogramme in Zoos und Maßnahmen zum Erhalt natürlicher Lebensräume künftig enger verzahnt werden. Der „One Plan Approach“ soll Naturschutz und Zoologie zusammenführen. Einer der Vorreiter dieses Ansatzes ist der Zoologe Thomas Ziegler vom Kölner Zoo.
Riesenassel
Eine spektakuläre Entdeckung im Archiv: Fossilienforschende der Universität Tübingen identifizierten eine bislang unbekannte Riesen-Assel, die dort seit mehr als 40 Jahren lagerte. Wissenschaftsredakteur Stefan Troendle stellt den außergewöhnlichen Fund vor und testet, ob Studierende das Tier erkennen.