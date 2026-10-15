Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Wissen
  3. NANO
  4. Krebs-Therapie: Wie Forscher die Chemotherapie hacken! | NANO

Wissen

Winziges Implantat soll Krebstherapien verändern

Das ferngesteuerte Implantat ist nur wenige Millimeter groß. Seine Aufgabe: Krebswirkstoffe erst am Tumor aktivieren und gesundes Gewebe möglichst schonen. Erste Laborversuche laufen bereits erfolgreich.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 15.10.2031

Mehr

teaser nano

NANO

NANO Themen

Mini-Implantate für Tumore

Medikamente wirken oft nicht nur dort, wo sie gebraucht werden. Besonders bei Chemotherapien verursachen Wirkstoffe teils schwere Nebenwirkungen. Forschende der TU Wien entwickeln deshalb Mini-Implantate, die Medikamente räumlich und zeitlich deutlich gezielter freisetzen sollen.

Überlastete Notaufnahmen

Überlastete Notaufnahmen stellen Krankenhäuser in Deutschland vor große Herausforderungen. Hohe Patientenzahlen und Personalmangel führen zu langen Wartezeiten und belasten das medizinische Personal. Eine Reform der Notfallversorgung soll helfen, Patienten gezielter zu versorgen und die Notaufnahmen zu entlasten.

Wohnlokal Kassel

Wohnen im Schaufenster: Studierende der Uni Kassel ziehen für sechs Wochen in ein leerstehendes Ladenlokal der Innenstadt. Mit selbst gebauten Wohnboxen testen sie, ob Leerstände als Wohnraum genutzt werden können. Das Reallabor soll zeigen, ob solche Konzepte Innenstädte beleben und zugleich zur Entlastung des Wohnungsmarktes beitragen können.

Arten retten im Zoo

Mehr als 49.500 Tierarten gelten als bedroht und sind auf der so genannten „Roten Liste“. Um sie besser zu schützen, sollen Nachzuchtprogramme in Zoos und Maßnahmen zum Erhalt natürlicher Lebensräume künftig enger verzahnt werden. Der „One Plan Approach“ soll Naturschutz und Zoologie zusammenführen. Einer der Vorreiter dieses Ansatzes ist der Zoologe Thomas Ziegler vom Kölner Zoo.

Wissen -

Arten retten im Zoo

Mehr als 49.500 Tierarten sind vom Aussterben bedroht, die Biodiversität in Gefahr. Zoos, Wissenschaftler und Behörden wollen nun an einem Strang ziehen, um die Artenvielfalt zu schützen.

Sendungsbereich:
NANO Doku

Riesenassel

Eine spektakuläre Entdeckung im Archiv: Fossilienforschende der Universität Tübingen identifizierten eine bislang unbekannte Riesen-Assel, die dort seit mehr als 40 Jahren lagerte. Wissenschaftsredakteur Stefan Troendle stellt den außergewöhnlichen Fund vor und testet, ob Studierende das Tier erkennen.

Moderation: Eric Mayer

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.