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Zuckersteuer beschlossen: Werden Softdrinks bald gesünder?
Die große Koalition macht Ernst beim Zucker. Hersteller vieler Softdrinks sollen künftig eine Abgabe zahlen und ihre Rezepturen überdenken. Doch die Steuer gilt längst nicht für alle Getränke. Wird sie trotzdem etwas verändern?
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 14.10.2031
NANO Themen
Zuckersteuer verteuert Softdrinks
Auf Getränke mit Zuckerzusatz soll künftig eine zusätzliche Steuer erhoben werden. Das Berliner Kabinett hat einen entsprechenden Vorschlag auf den Weg gebracht. Betroffen wären gezuckerte Getränke ab einem Gesamtzuckergehalt von fünf Gramm pro 100 Milliliter, darunter Limonaden, Eistees, Energydrinks und Fruchtsaftgetränke mit Zuckerzusatz.
Mit Gesprächsgast: Britta Schautz, Projektleiterin Lebensmittel und Ernährung, Verbraucherzentrale Berlin e.V.
Verschüttetes Öl bedroht Blatten
Nach dem Bergsturz von Blatten rückt die Umweltgefahr durch verschüttete Öltanks und Fahrzeuge in den Fokus. Eine Studie zeigt, dass sich rund 150.000 Liter Heizöl und Treibstoff im betroffenen Gebiet befanden. Während Messungen bislang keine Belastung des Grundwassers nachweisen, fließen zusätzliche Schutzmaßnahmen in den Wiederaufbau ein.
Warum Österreich an Titeln hängt
Österreich verfügt über mehr als 1.500 Amts- und akademische Titel. Für die NANO Reihe „Klischees!“ geht die deutsche Science-Podcasterin Julia Nestlen in Wien der Frage nach, welche Bedeutung Titel heute noch haben. Gemeinsam mit Historiker Hannes Leidinger untersucht sie Herkunft, Wirkung und mögliche Vorteile im Alltag.
Schrumpfende Clownfische
Steigende Wassertemperaturen setzen Clownfische unter Stress und verringern den Sauerstoffgehalt ihres Lebensraums. Als Anpassung schrumpfen die Tiere, da kleinere Körper weniger Sauerstoff benötigen. Besonders bemerkenswert: Ganze Gruppen verändern ihre Größe synchron und bewahren so ihre soziale Rangordnung. Sinkt die Temperatur, wachsen sie gemeinsam wieder.