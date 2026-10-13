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Mini-AKWs: Atomkraft vor dem Comeback?
Während Deutschland seine Meiler abgeschaltet hat, will die EU vermehrt auf den Bau von kleinen Reaktoren setzen. Können Small Modular Reactors Strom und Wärme liefern, ohne die alten Probleme mitzubringen?
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 13.10.2031
NANO Themen
Mini-AKWs sollen Energiebedarf decken
Die EU-Kommission strebt den vermehrten Einsatz kleiner modularer Reaktoren (SMR) für Strom- und Fernwärme an. Das Unternehmen Steady Energy baut in Helsinki eine elektrisch betriebene Testanlage für seinen LDR-50-Reaktor. Erste Anlagen sollen Anfang der 2030er-Jahre in Betrieb gehen. Chancen bei Sicherheit und Wärmeversorgung stehen dabei Fragen zur Endlagerung des Atommülls gegenüber.
Mit Gesprächsgast: Friederike Frieß, Kernphysikerin, BOKU Wien
Metas KI-Brille startet in Deutschland
Meta bringt seine KI-Brille mit Display nach Deutschland. Das Gerät kostet 899 Euro und wird knapp ein Jahr nach dem US-Start in mehreren europäischen Ländern eingeführt. Im Fokus der Beobachter stehen Metas künftige Bezahlangebote, personalisierte Inhalte und der Umgang mit Nutzerdaten.
Typisch Deutsch: Auto über alles?
Kein Tempolimit und eine besondere Beziehung zum Auto: Für die NANO“-Reihe „Klischees“ untersucht die Schweizer Wissenschaftsjournalistin Kathrin Hönegger, wie tief die deutsche Autoliebe verwurzelt ist. Gemeinsam mit Mobilitätsforscher Sven Kesselring geht sie auf die Suche nach den historischen, kulturellen und emotionalen Hintergründen.