Wissen
Frankreichs Schülerproteste: Wenn Zukunftsangst zur Wut wird
Marode Gebäude, Lehrermangel und Unterrichtsausfall treiben Frankreichs Jugend auf die Barrikaden. Auch hierzulande Schulen stehen unter Druck. Wie groß sind die Parallelen tatsächlich?
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 12.10.2026
- 18:30 - 19:00 Uhr
NANO Themen
Schulproteste: Wo das System hakt
Frankreichs Schüler machen seit Wochen mit Protesten auf Missstände im Bildungssystem aufmerksam. Sie kritisieren marode Schulgebäude, Lehrermangel und überfüllte Klassen. Doch auch hierzulande gibt es strukturelle Probleme, sagt der Bildungsökonom Dieter Dohmen.
Mit Gesprächsgast: Dieter Dohmen, Bildungsökonom, Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie
Der Heilfaktor Kommunikation
Gute Kommunikation kann den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen. Deshalb lernen Medizinstudierende an der Universität Basel vom ersten bis zum sechsten Studienjahr kommunikative Kompetenzen in Theorie und Praxis. Das schweizweit einzigartige Curriculum zeigt, worauf es im Arzt-Patienten-Gespräch ankommt.
Zikaden bedrohen die Ernte
Die Schilf-Glasflügelzikade bedroht zunehmend den Anbau von Kartoffeln und Zuckerrüben in Bayern. Im Landkreis Donau-Ries testeten Landwirte gemeinsam eine natürliche Gegenstrategie: brachliegende Felder statt Wintergetreide. Die Frage ist nun, ob der Versuch die Ausbreitung des Schädlings bremsen konnte.
Fledermaus-Notstation
In einer Wiener Fledermaus-Notstation werden Jungtiere versorgt, die ihre Mutter verloren haben, aus dem Quartier gefallen sind oder durch Bauarbeiten gestört wurden. Mit Erfolg: Rund 80 Prozent der Tiere können später wieder in die Wildnis entlassen werden.