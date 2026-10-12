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  4. Frankreich: Was passiert, wenn Zukunftsangst zur Wut wird? | NANO
Frankreichs Schülerproteste richten sich gegen Lehrermangel, marode Schulen und fehlende Perspektiven. Themen, die auch hierzulande immer wieder für Diskussionen sorgen.

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Frankreichs Schülerproteste: Wenn Zukunftsangst zur Wut wird

Marode Gebäude, Lehrermangel und Unterrichtsausfall treiben Frankreichs Jugend auf die Barrikaden. Auch hierzulande Schulen stehen unter Druck. Wie groß sind die Parallelen tatsächlich?

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
12.10.2026
18:30 - 19:00 Uhr

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Schulproteste: Wo das System hakt

Frankreichs Schüler machen seit Wochen mit Protesten auf Missstände im Bildungssystem aufmerksam. Sie kritisieren marode Schulgebäude, Lehrermangel und überfüllte Klassen. Doch auch hierzulande gibt es strukturelle Probleme, sagt der Bildungsökonom Dieter Dohmen.

Mit Gesprächsgast: Dieter Dohmen, Bildungsökonom, Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie

Der Heilfaktor Kommunikation

Gute Kommunikation kann den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen. Deshalb lernen Medizinstudierende an der Universität Basel vom ersten bis zum sechsten Studienjahr kommunikative Kompetenzen in Theorie und Praxis. Das schweizweit einzigartige Curriculum zeigt, worauf es im Arzt-Patienten-Gespräch ankommt.

Zikaden bedrohen die Ernte

Die Schilf-Glasflügelzikade bedroht zunehmend den Anbau von Kartoffeln und Zuckerrüben in Bayern. Im Landkreis Donau-Ries testeten Landwirte gemeinsam eine natürliche Gegenstrategie: brachliegende Felder statt Wintergetreide. Die Frage ist nun, ob der Versuch die Ausbreitung des Schädlings bremsen konnte.

Fledermaus-Notstation

In einer Wiener Fledermaus-Notstation werden Jungtiere versorgt, die ihre Mutter verloren haben, aus dem Quartier gefallen sind oder durch Bauarbeiten gestört wurden. Mit Erfolg: Rund 80 Prozent der Tiere können später wieder in die Wildnis entlassen werden.

Moderation: Eric Mayer

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