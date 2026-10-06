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  4. Nobelpreis für Physik: Sensationeller Fund am Südpol | NANO
Physik-Nobelpreis: Francis Halzen wird für seine Pionierarbeit geehrt. Sein Observatorium am Südpol macht Neutrinos aus dem Weltall sichtbar.

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Geisterteilchenjagd am Südpol bringt Physik-Nobelpreis

Francis Halzen wird für seine Pionierarbeit am Neutrino-Observatorium IceCube geehrt. Tief im antarktischen Eis machen Sensoren die Signale von Neutrinos sichtbar, die uns unbemerkt aus den Tiefen des Alls durchdringen.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
06.10.2026
18:30 - 19:00 Uhr

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NANO

NANO Themen

Nobelpreis Physik verliehen

Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an den in Belgien geborenen Forscher Francis Halzen. Er wird geehrt für maßgebliche Beiträge zur Entdeckung hochenergetischer Neutrinos astrophysikalischen Ursprungs. Der 82-jährige Wissenschaftler ist an der University of Wisconsin–Madison in den USA tätig.

Gesprächsgast: Prof. Dr. Angela Wittmann, Institut für Physik an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz

Der Physiker Francis Halzen gewinnt den Nobelpreis. Mit einem Netzwerk aus Sensoren tief im antarktischen Eis spürt er flüchtige Neutrinos auf.
Wissen -

Nobelpreis für Geisterteilchen-Jäger

Tief im Eis der Antarktis macht das IceCube Neutrino Observatory seltene Neutrinos aus dem All sichtbar. Für diese Pionierarbeit erhält Francis Halzen mit den Physik-Nobelpreis

Sendungsbereich:
NANO

Die nächste Generation Solarstrom

Rund 20 Prozent mehr Sonnenenergie soll eine neue Generation von Solarzellen nutzen können. Die Perowskit-Silizium-Tandemzellen sollen ab 2027 erstmals in größeren Mengen auf den Markt kommen. Deutschland zählt in der Forschung zu den Vorreitern, auch eine Produktion vor Ort ist denkbar. Nano zeigt die die aktuellen Fortschritte bei der Entwicklung der Perowskit-Silizium-Tandemzellen.

Typisch Schweiz: Alle reich?

Die Schweiz hat das höchste Durchschnittsvermögen der Welt und eine der höchsten Millionärsdichten. Doch sind die Menschen dort wirklich alle reich? News-Tiktoker Idan Hanin reist nach Zürich und ins ländliche Glarus für eine Spurensuche zwischen diskretem Luxus, echter Armut und dem Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit.

Drei Personen stehen vor einer alpinen Landschaft und halten symbolisch Geld, ein Sportwagenmodell sowie einen Hochschulabschluss in die Kamera und verdeutlicht Klischees über die Schweiz, Deutschland und Österreich.
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Klischees!

Reichtum, Autokult und Titelwahn: Deutschland, Österreich und die Schweiz gelten als Länder mit ganz eigenen Marotten. Dahinter verbergen sich historische Entwicklungen, politische Interesse...

Sendungsbereich:
NANO Doku

Moderation: Ingolf Baur

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