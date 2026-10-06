Wissen
Geisterteilchenjagd am Südpol bringt Physik-Nobelpreis
Francis Halzen wird für seine Pionierarbeit am Neutrino-Observatorium IceCube geehrt. Tief im antarktischen Eis machen Sensoren die Signale von Neutrinos sichtbar, die uns unbemerkt aus den Tiefen des Alls durchdringen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 06.10.2026
- 18:30 - 19:00 Uhr
NANO Themen
Nobelpreis Physik verliehen
Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an den in Belgien geborenen Forscher Francis Halzen. Er wird geehrt für maßgebliche Beiträge zur Entdeckung hochenergetischer Neutrinos astrophysikalischen Ursprungs. Der 82-jährige Wissenschaftler ist an der University of Wisconsin–Madison in den USA tätig.
Gesprächsgast: Prof. Dr. Angela Wittmann, Institut für Physik an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz
Die nächste Generation Solarstrom
Rund 20 Prozent mehr Sonnenenergie soll eine neue Generation von Solarzellen nutzen können. Die Perowskit-Silizium-Tandemzellen sollen ab 2027 erstmals in größeren Mengen auf den Markt kommen. Deutschland zählt in der Forschung zu den Vorreitern, auch eine Produktion vor Ort ist denkbar. Nano zeigt die die aktuellen Fortschritte bei der Entwicklung der Perowskit-Silizium-Tandemzellen.
Typisch Schweiz: Alle reich?
Die Schweiz hat das höchste Durchschnittsvermögen der Welt und eine der höchsten Millionärsdichten. Doch sind die Menschen dort wirklich alle reich? News-Tiktoker Idan Hanin reist nach Zürich und ins ländliche Glarus für eine Spurensuche zwischen diskretem Luxus, echter Armut und dem Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit.