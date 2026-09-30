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Auf dieser Fotoillustration ist das Logo des Weltklimarats (IPCC) auf dem Bildschirm eines Smartphones zu sehen.

Wissen

Wie seriös berät der Weltklimarat?

Er gilt als DER wissenschaftliche Wächter des Weltklimas und Berater der Klimapolitik. Doch NANO deckt auf: Beim IPCC mischt offenbar auch die saudische Fossilindustrie mit.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
30.09.2026
18:30 - 19:00 Uhr

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NANO

Die Themen der Sendung

Was ist der IPCC?

Der Weltklimarat IPCC bündelt und bewertet den aktuellen Forschungsstand zum Klimawandel. Drei Arbeitsgruppen untersuchen Ursachen und Folgen, Möglichkeiten zur Anpassung sowie Wege, dem menschengemachten Klimawandel entgegenzuwirken. Der IPCC zeigt mögliche Zukunftsszenarien auf und schafft eine wissenschaftliche Grundlage für politische Entscheidungen.

IPCC im Zwielicht

Der IPCC soll den Klimawandel wissenschaftlich bewerten. NANO-Recherchen zeigen jedoch Verbindungen von Autoren des IPCC zur fossilen Industrie. Im Fokus steht der Ölkonzern Aramco. Die Anzahl an Autoren, die eine Verbindung zu diesem saudischen Konzern haben, ist ungewöhnlich hoch. Es stellt sich die Frage: Wie unabhängig ist der Weltklimarat?

Gesprächsgast: Manfred Treber, Berater für Klimawissenschaft und Verkehr bei Germanwatch

El Niño beginnt

Hurrikan „Polo“ trifft mit 185 km/h auf Mexikos Halbinsel Baja California. Die Hurrikan Saison im Pazifik fällt dieses Jahr besonders heftig aus. Als Grund gilt der starke El Niño. Auch Ecuador und Peru spüren die Folgen schon jetzt, vor allem durch Überschwemmungen, die die Landwirtschaft vor Probleme stellen.

So wird man zum Weltmeister

Weltmeister, Nobelpreisträgerinnen, Virtuosen: Sie alle zählen zu den Besten ihres Gebiets. Doch wie erreicht man dieses Niveau? Ein internationales Forschungsteam mit österreichischer Beteiligung liefert überraschende Ergebnisse: Wer an die Weltspitze will, sollte sich nicht zu früh spezialisieren, sondern seine Leistungen in mehreren Bereichen ausbauen.

Moderation: Yve Fehring

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