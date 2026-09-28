Eine Impfung gegen Hautkrebs?

Hautkrebs ist die häufigste Krebserkrankung in Deutschland – die Zahl der Neuerkrankungen hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt, im Jahr 2026 werden rund 355.000 neue Hautkrebserkrankungen erwartet. Aber es ist auch die Krebsart, die beim Einsatz neuer Behandlungsmethoden ganz weit vorne ist - eine therapeutische Impfung gegen Hautkrebs ist in der Entwicklung und hat diesen Sommer eine wichtige Hürde genommen. Forschende haben die 5-Jahres-Daten einer Studie vorgestellt, in der mRNA als ein Therapiebaustein beim Schwarzen Hautkrebs eingesetzt wurde. Das Ergebnis macht Hoffnung: Demnach sank das Risiko für einen Rückfall oder Tod um 49 Prozent gegenüber einer herkömmlichen Behandlung.