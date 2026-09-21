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  4. Manipiuliert die Öl- und Gasindustrie den Weltklimabericht?
Ölraffinerie in Saudi Arabien

Wissen

Wie unabhängig berichtet der Weltklimarat?

Der Weltklimarat gilt als DIE neutrale Stimme der Wissenschaft. Aber ist er das auch? Die NANO-Recherche kommt zu Ergebnissen, die die Glaubwürdigkeit der Institution in Frage stellen.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
21.09.2026
18:30 - 19:00 Uhr

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NANO

Alle Themen der Sendung

IPCC im Zwielicht

Der Weltklimarat IPCC setzt beim Erreichen des 1,5 Grad Ziels auch auf CO₂ Abscheidung und Speicherung (CCS). Die technisch aufwendige und teure Technologie bleibt bislang hinter den Erwartungen zurück. Gleichzeitig haben 29 von 223 überprüften Autoren der zuständigen IPCC Arbeitsgruppe 3 Verbindungen zur Öl und Gasindustrie, darunter mehrere zu Saudi Aramco. Experten sehen bei einigen der Autoren mögliche Interessenkonflikte, insbesondere weil einige der Betroffenen an der Bewertung von CCS beteiligt sind. Der IPCC verweist hingegen auf die Prüfung der offengelegten Interessen und sieht keinen Verstoß gegen seine Regeln.

Der Wert der eigenen Lebensgeschichte

Die eigene Lebensgeschichte kann für ältere Menschen eine wichtige Ressource sein. Die 76-jährige Doris Wartmann promovierte zu diesem Thema an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe mit Bestnote. Im Rahmen ihrer Forschung entwickelte sie einen Bildertest, der Menschen mit Demenz dazu anregt, über ihre Biografie zu erzählen. So können Pflege- und Beschäftigungsangebote gezielter an persönlichen Interessen ausgerichtet werden. Zudem entsteht an der PH Karlsruhe eine europäische Datenbank biografischer Erzählungen, die künftig für Lernprogramme genutzt werden soll.

Standort-Faktor: Start up

An deutschen Universitäten entstehen zahlreiche innovative Ideen, die jedoch häufig nicht bis zur Marktreife weiterentwickelt werden und stattdessen im Ausland zu erfolgreichen Geschäftsmodellen werden. Das Startup-Zentrum BRYCK will dieser Entwicklung entgegenwirken. Es unterstützt Gründungen, während der Initiativkreis Ruhr mit mehr als 70 Unternehmen die Technologien testet und als erster Kunde fungiert. Finanziert werden die Startups durch eine Stiftung. Ziel ist es, Innovationen aus regionalen Universitäten schneller in die Industrie zu bringen und die Wertschöpfung in Deutschland zu stärken.

Moderation: Eric Mayer

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