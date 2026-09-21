Der Weltklimarat IPCC setzt beim Erreichen des 1,5 Grad Ziels auch auf CO₂ Abscheidung und Speicherung (CCS). Die technisch aufwendige und teure Technologie bleibt bislang hinter den Erwartungen zurück. Gleichzeitig haben 29 von 223 überprüften Autoren der zuständigen IPCC Arbeitsgruppe 3 Verbindungen zur Öl und Gasindustrie, darunter mehrere zu Saudi Aramco. Experten sehen bei einigen der Autoren mögliche Interessenkonflikte, insbesondere weil einige der Betroffenen an der Bewertung von CCS beteiligt sind. Der IPCC verweist hingegen auf die Prüfung der offengelegten Interessen und sieht keinen Verstoß gegen seine Regeln.