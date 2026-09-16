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Kokain

Wissen

Weißes Gift

Wilhelmshaven: Zollbeamten gehen mehr als acht Tonnen Kokain ins Netz. Doch das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn das weiße Gift breitet sich immer weiter aus, mit schwerwiegenden Folgen.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
16.09.2026
18:30 - 19:00 Uhr

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NANO

Die Themen

Anstieg des Kokainkonsums

In ganz Europa steigt der Kokainkonsum stark an. In Zürich hat zuletzt jeder vierte 24-Jährige Kokain konsumiert. Durch die Einnahme von Kokain steigt die Gefahr von Herzinfarkten, Schlaganfällen und Lungenembolien. Vor allem macht die Droge aber psychisch abhängig. Was genau macht Kokain mit unserem Gehirn und wie versu-chen Forschende, die Sucht zu behandeln?

EU plant Social Media-Verbot für Jugendliche

„Kein Social Media unter 13“, heißt es heute von der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Eigene Accounts könnten künftig erst ab 15 Jahren erlaubt sein. Für Jüngere sind Einschränkungen und stärkere Alterskontrollen vorgesehen. Während Befürworter einen besseren Jugendschutz fordern, warnen Kritiker vor den Nachteilen eines pauschalen Verbots und verweisen auf die positiven Seiten sozialer Medien. Bis eine EU-weite Regelung kommt, dürften jedoch noch Monate vergehen.

Online-Altersverifizierung mittels Handbewegung

Die Debatte um den Jugendschutz im Internet ist allgegenwärtig. Wie kann das Alter online verifiziert und zugleich der Schutz persönlicher Daten gewährleistet werden? Das französische Startup-Unternehmen Needemand hat mit „BorderAge“ ein Tool entwickelt, das es ermöglicht, das Alter eines Internetnutzers anhand der Handbewe-gung zu überprüfen.

Körber-Preis für Zellbiologin Sara Wickström

Die Zellbiologin Sara Wickström hat entdeckt, wie Zellen auf mechanische Reize wie Druck oder Zug reagieren und dadurch Gene an- oder ausschalten. Dieser grundle-gende Mechanismus eröffnet neue Ansätze für Therapien gegen Organvernarbungen und Krebs. Für ihre Forschung erhält die finnische Medizinerin den mit einer Million Euro dotierten Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft.

Hornissennest-Tracking-System

In Belgien breitet sich die Asiatische Hornisse stark aus. Ein Tracking-System soll nun dabei helfen, die Nester aufzuspüren. Dabei werden einzelne Tiere mit einem winzigen Peilsender ausgestattet. Das System führt direkt zum Nest des jeweiligen Tieres.

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