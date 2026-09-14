Warum KI-Entwickler jetzt Alarm schlagen

Kann Künstliche Intelligenz an der Börse erfolgreicher sein als menschliche Intuition? In einem zweitägigen Experiment lässt Moderator Eric Mayer seine Entscheidungen gegen KI-Empfehlungen und einen Trading-Bot antreten. Fachleute erläutern, wie KI bei der Analyse von Aktien unterstützen kann, machen aber auch deutlich, dass sie keine sicheren Gewinne verspricht. Die Entscheidung fällt schließlich durch einen riskanten Hebel-Trade: Eric Mayer verliert dabei fast 100 Euro, während die KI den Vergleich für sich entscheidet. Sein Fazit: KI kann bei Anlageentscheidungen helfen, ersetzt jedoch weder Börsenwissen noch einen verantwortungsvollen Umgang mit Risiken.