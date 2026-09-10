Wie Wohnungsnot Städte verändert

Nach der schweren Flutkatastrophe in Nepal kehrt in Kathmandu langsam der Schulalltag zurück. Die 22-jährige Klimaaktivistin Pramila Sinchury informiert Schülerinnen und Schüler über die Folgen des Klimawandels. Die Flutwelle wurde vermutlich durch einen Gletscherabbruch im Himalaya ausgelöst und riss Schlamm- und Geröllmassen durch die Täler. Häuser, Infrastruktur und Energieanlagen wurden zerstört, zahlreiche Menschen kamen ums Leben. Obwohl Nepal nur einen geringen Anteil an den weltweiten CO₂-Emissionen hat, ist das Land besonders stark von den Folgen der Erderwärmung betroffen. Der Wiederaufbau wird Jahre dauern, während die Sorge vor weiteren Katastrophen bleibt.