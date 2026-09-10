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Wie Wohnungsnot Städte verändert
Wohnungsnot, steigende Mieten und Verdrängung prägen viele Großstädte. Am Beispiel Zürich zeigen Forschende, welche sozialen Folgen der Mangel an bezahlbarem Wohnraum hat.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 10.09.2026
- 18:30 - 19:00 Uhr
Themen
Zürich unter Druck: Wenn Wohnen unbezahlbar wird
In Großstädten wie München, Lissabon und Zürich steigen die Mieten rasant, während bezahlbarer Wohnraum immer knapper wird. Die Sozialgeografin Hanna Hilbrandt und der Stadtforscher David Kaufmann untersuchen in Zürich die sozialen Folgen dieser Entwicklung. Dabei geht es längst nicht mehr nur um die finanziellen und psychischen Belastungen der Mieterinnen und Mieter, sondern auch um die Frage: Welche gesellschaftlichen Auswirkungen hat es, wenn bestimmte Bevölkerungsgruppen aus Stadtvierteln verdrängt werden.
Nepal nach der Flut: Alltag im Schatten der Klimakrise
Nach der schweren Flutkatastrophe in Nepal kehrt in Kathmandu langsam der Schulalltag zurück. Die 22-jährige Klimaaktivistin Pramila Sinchury informiert Schülerinnen und Schüler über die Folgen des Klimawandels. Die Flutwelle wurde vermutlich durch einen Gletscherabbruch im Himalaya ausgelöst und riss Schlamm- und Geröllmassen durch die Täler. Häuser, Infrastruktur und Energieanlagen wurden zerstört, zahlreiche Menschen kamen ums Leben. Obwohl Nepal nur einen geringen Anteil an den weltweiten CO₂-Emissionen hat, ist das Land besonders stark von den Folgen der Erderwärmung betroffen. Der Wiederaufbau wird Jahre dauern, während die Sorge vor weiteren Katastrophen bleibt.
Mit Gesprächsgast: Christoff Andermann, Geomorphologe, Universität Rennes
„Precision Farming“ verringert Pestizid-Einsatz
Pflanzenschutzmittel sorgen in der Landwirtschaft regelmäßig für kontroverse Debatten. Das Pilotprojekt „Precision Farming“, das seit 2019 läuft, setzt auf technologische Lösungen, um den Einsatz von Pestiziden gezielt zu reduzieren. In ausgewählten Landwirtschaftsbetrieben der Kantone Aargau, Thurgau und Zürich werden entsprechende Verfahren erprobt. Nun ziehen die Verantwortlichen eine erste Bilanz der bisherigen Ergebnisse.
Die Formel der Machtspiele: Kann Spieltheorie die Welt retten?
Ob beim Elfmeterschießen, im Zusammenleben in einer WG oder bei internationalen Klimaverhandlungen: Menschen treffen ständig Entscheidungen, die vom Verhalten anderer abhängen. Die Dokumentation zeigt, wie die Spieltheorie solche Situationen analysiert und erklärt, warum Kooperation gelingt oder scheitert. Im Mittelpunkt stehen dabei Fragen nach Macht, Konflikten und dem Einfluss Künstlicher Intelligenz auf menschliche Entscheidungen.