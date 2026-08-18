Wissen
Die Wissenschaft zu 9/11
Die Terroranschläge vom 11. September 2001 haben die Welt verändert. Auch 25 Jahre später beschäftigen sich Forschende aus unterschiedlichen Disziplinen mit den Folgen dieses Ereignisses.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 09.09.2026
- 18:30 - 19:00 Uhr
NANO widmet sich in einer Schwerpunktsendung den langfristigen Folgen von 9/11 aus wissenschaftlicher Perspektive. Expertinnen und Experten aus Psychologie, Rechtspsychologie und Sicherheitsforschung ordnen aktuelle Erkenntnisse ein und zeigen, wie die Anschläge vom 11. September Wissenschaft und Gesellschaft bis heute beeinflussen.
9/11 im Kopf: Wie Traumata unser Gedächtnis verändern
Viele Menschen erinnern sich bis heute genau daran, wo sie waren, als sie von den Anschlägen erfuhren. Warum brennen sich außergewöhnliche Ereignisse so tief in unser Gedächtnis ein? Welche Vorgänge laufen dabei im Gehirn ab? Und was lässt sich daraus für die Behandlung von Traumata lernen? Der Traumaexperte Alexander Jatzko erklärt, welche Mechanismen zur Entstehung traumatischer Erinnerungen beitragen, wie sich eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt und welche Erkenntnisse die Forschung daraus für die Therapie gewonnen hat.
Wie 9/11 das Fliegen und die Sicherheitstechnik verändert hat
Die Sicherheitsvorkehrungen an Flughäfen wurden nach den Anschlägen weltweit deutlich verschärft. Heute passieren Millionen Reisende moderne Kontrollsysteme mit hochentwickelter Scantechnik. Wie funktionieren Körperscanner? Warum gelten sie als besonders zuverlässige Sicherheitsinstrumente? Und wie lassen sich Sicherheitsanforderungen mit Datenschutz, Intimsphäre und Strahlenschutz vereinbaren?
Warum Verschwörungserzählungen nach 9/11 so erfolgreich wurden
Kaum ein historisches Ereignis hat so viele Verschwörungserzählungen hervorgebracht wie die Anschläge vom 11. September 2001. Doch auch zu anderen einschneidenden Ereignissen, von der Pest im Mittelalter bis zur Mondlandung, kursieren alternative Erklärungen. Der Rechtspsychologe Roland Imhoff von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz erläutert, warum Menschen gerade nach Krisen und Katastrophen für Verschwörungserzählungen empfänglich sind und welche psychologischen und kommunikativen Mechanismen deren Verbreitung begünstigen.
Interview: Sicherheit und Freiheit nach 9/11
Im Interview spricht Professorin Kristin Pfeffer von der Forschungsstelle Europäisches und Deutsches Sicherheitsrecht an der Hochschule der Akademie der Polizei Hamburg über die langfristigen Auswirkungen von 9/11 auf Sicherheitspolitik, Gefahrenabwehr und gesellschaftliche Freiheitsrechte.