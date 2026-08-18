9/11 im Kopf: Wie Traumata unser Gedächtnis verändern

Viele Menschen erinnern sich bis heute genau daran, wo sie waren, als sie von den Anschlägen erfuhren. Warum brennen sich außergewöhnliche Ereignisse so tief in unser Gedächtnis ein? Welche Vorgänge laufen dabei im Gehirn ab? Und was lässt sich daraus für die Behandlung von Traumata lernen? Der Traumaexperte Alexander Jatzko erklärt, welche Mechanismen zur Entstehung traumatischer Erinnerungen beitragen, wie sich eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt und welche Erkenntnisse die Forschung daraus für die Therapie gewonnen hat.