Wissen
Gefährdete Sicherheit in der Ostsee
Stromkabel, Datenleitungen, Pipelines auf dem Meeresgrund: Die Ostsee birgt kritische Infrastruktur, die es zu schützen gilt. Wie lässt sich ein 400 Tausend Quadratkilometer großes Meer überwachen?
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 07.09.2031
Themen
Ostseeüberwachung
Russlands Schattenflotte und die zunehmende Gefahr für maritime Infrastruktur stellen Europa vor neue Herausforderungen. Während Großbritannien, Belgien und Schweden verstärkt gegen verdächtige Öltanker vorgehen, weichen diese zunehmend auf deutsche Gewässer aus. Für den Schutz von Windparks, Seekabeln und anderer kritischer Infrastruktur setzt die Bundeswehr daher verstärkt auf autonome Wasser- und Unterwasserdrohnen. Außerdem sollen neue Technologien schneller beschafft und flexibel eingesetzt werden, um auf die wachsenden hybriden Bedrohungen reagieren zu können.
Gesprächsgast: Johannes Peters, Institut für Sicherheitspolitik, Universität Kiel
Fit im Kopf – So macht lernen glücklich
Frontalunterricht aus dem 19. Jahrhundert, gestresste Jugendliche und Lernende, die das System verlassen. Eric Mayer taucht in den Schulkosmos ein und geht in Gesprächen Schülern , Bildungsexperten, bei VR-Versuchen und im Austausch mit dem Hirnforscher Henning Beck der Frage auf den Grund, wie Lernen wieder glücklich machen kann.
Umwelt-DNA revolutioniert Gorilla-Schutz
Berggorillas sind eine bedrohte Tierart, deren Bestand kontrolliert wird. Doch im „Volcanoes National Park“ in Ruanda sind sie aufgrund der dichten Vegetation kaum zu finden. Nun setzen Forschende die sogenannte eDNA-Technologie ein, um die Tiere aufzuspüren, ohne sie dabei zu stören. Sie suchen DNA-Spuren, die die Tiere zum Beispiel mit ihrem Kot in der Umwelt hinterlassen haben. Die Arbeit mit der neuen Methode könnte den Artenschutz grundlegend verändern.