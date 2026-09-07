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Gefährdete Sicherheit in der Ostsee

Stromkabel, Datenleitungen, Pipelines auf dem Meeresgrund: Die Ostsee birgt kritische Infrastruktur, die es zu schützen gilt. Wie lässt sich ein 400 Tausend Quadratkilometer großes Meer überwachen?

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 07.09.2031

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NANO

Themen

Ostseeüberwachung

Russlands Schattenflotte und die zunehmende Gefahr für maritime Infrastruktur stellen Europa vor neue Herausforderungen. Während Großbritannien, Belgien und Schweden verstärkt gegen verdächtige Öltanker vorgehen, weichen diese zunehmend auf deutsche Gewässer aus. Für den Schutz von Windparks, Seekabeln und anderer kritischer Infrastruktur setzt die Bundeswehr daher verstärkt auf autonome Wasser- und Unterwasserdrohnen. Außerdem sollen neue Technologien schneller beschafft und flexibel eingesetzt werden, um auf die wachsenden hybriden Bedrohungen reagieren zu können.

Gesprächsgast: Johannes Peters, Institut für Sicherheitspolitik, Universität Kiel

Fit im Kopf – So macht lernen glücklich

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Umwelt-DNA revolutioniert Gorilla-Schutz

Berggorillas sind eine bedrohte Tierart, deren Bestand kontrolliert wird. Doch im „Volcanoes National Park“ in Ruanda sind sie aufgrund der dichten Vegetation kaum zu finden. Nun setzen Forschende die sogenannte eDNA-Technologie ein, um die Tiere aufzuspüren, ohne sie dabei zu stören. Sie suchen DNA-Spuren, die die Tiere zum Beispiel mit ihrem Kot in der Umwelt hinterlassen haben. Die Arbeit mit der neuen Methode könnte den Artenschutz grundlegend verändern.

Moderation: Ingolf Baur

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