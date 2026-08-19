Wissen
Doku: Perimenopause - Bin ich schon drin?
Was passiert im Körper einer Frau in der frühen Phase der Wechseljahre? Warum ist die Diagnose so schwierig? Was hilft wirklich? Svenja Post aka "Tante Kante" begibt sich auf Spurensuche.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 04.09.2026
- 18:15 - 19:00 Uhr
Schlafprobleme, Reizbarkeit, Brainfog: Svenja Post aka "Tante Kante" ist Anfang 40, Lehrerin, Mutter, DJ - sie steht mitten im Leben. Doch seit einigen Monaten erkennt sie sich kaum wieder: "Ich bin manchmal mit allem überfordert", gibt sie zu. Auf Social Media begegnet ihr immer wieder ein Begriff: Perimenopause. Ist sie da schon drin? Was heißt das genau?
Svenja fühlt sich wie viele Frauen damit alleingelassen
Viele Ärztinnen und Ärzte betrachten die Symptome nur einzeln. Prof. Bettina Toth von der Universitätsklinik für Gynäkologische Endokrinologie Innsbruck will den Weg zur Diagnose erleichtern. Sie forscht zu einem neuen Biomarker: dem Protein Klotho, das künftig eine eindeutigere Diagnose ermöglichen könne. Doch was hilft während der Perimenopause? Ist eine Hormontherapie wirklich die einzige Lösung? Was sind leere Marketing-Versprechen?
Die NANO Doku will Orientierung geben und Mut machen. Je früher Frauen ihre Beschwerden verstehen, desto gezielter können sie sich Hilfe suchen.