Wegwerf-Agenten: Spionage per Social Media

Nach dem vereitelten Anschlag mit Drohnen und Sprengstoff am Flughafen Leipzig waren nun zwei Umspannwerke in Brandenburg und in der Nähe von Köln Ziel von Sabotageakten. In der vergangenen Nacht wurde zudem ein Brandanschlag auf ein Rüstungsunternehmen in München verübt. Zumindest der Vorfall in Leipzig geschah offenbar im Auftrag Russlands. Die Zahl solcher Attacken wächst, und immer öfter sind dabei sogenannte Wegwerf-Agenten involviert. Meist handelt es sich dabei um junge Bürgerinnen und Bürger, die gegen Geld kleine, scheinbar unbedeutende Auf-träge übernehmen, ohne zu wissen, wer dahintersteckt. Neben Russland steht auch der Iran im Verdacht, solche Wegwerf-Agenten in Deutschland und anderen europäi-schen Ländern zu rekrutieren.