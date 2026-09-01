ME/CFS - ein Fehler im Immunsystem?

Viele Menschen mit ME/CFS verbringen ihr Leben schwer krank und oft isoliert in abgedunkelten Zimmern. Die Kraft für Bewegung fehlt, Licht und Geräusche werden zur Qual. Lange Zeit waren diese Symptome für Ärzte nicht erklärbar und wurden deswegen auf die Psyche der Leidenden geschoben. Doch nun gewinnt die Forschung weltweit an Dynamik. Neue Studien liefern Hinweise auf mögliche Fehlsteuerungen im Immun- und Gefäßsystem und tragen dazu bei, die Erkrankung besser zu verstehen. Für die mehr als 650.000 Betroffenen in Deutschland ist das ein wichtiges Signal. Auch wenn eine wirksame Therapie derzeit noch nicht in Sicht ist, geben die Fortschritte der Wissenschaft Anlass zur Hoffnung.