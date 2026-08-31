Neue Abnehmpille für Menschen mit Adipositas

Den Wirkstoff Semaglutid, der bereits durch die Abnehmspritze bekannt ist, gibt es ab morgen auch in Tablettenform. Menschen mit krankhaftem Übergewicht können das rezeptpflichtige Medikament dann in allen Apotheken innerhalb der EU erwerben. Es kann den Appetit und damit das Gewicht deutlich reduzieren. Experten betonen je-doch: Ernährung und Bewegung bleiben weiterhin wichtig. Außerdem gibt es wie bei jedem Medikament Risiken und Nebenwirkungen. Was genau unterscheidet die Pille von der Spritze? Mit Gesprächsgast: Dr. med. Andreas Klinge, Facharzt für Innere Medizin, Internist und Diabetologe und Mitglied der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft