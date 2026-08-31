Wissen
Neue Abnehmpille für Menschen mit Adipositas
Die neue Abnehmpille für Menschen mit Adipositas kommt nach Deutschland. Studien zeigen deutliche Gewichtsverluste. Die Therapie hat aber auch Risiken und hohe Kosten.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 31.08.2026
- 18:30 - 19:00 Uhr
Themen
Jetzt kommt die Abnehmpille
Den Wirkstoff Semaglutid, der bereits durch die Abnehmspritze bekannt ist, gibt es ab morgen auch in Tablettenform. Menschen mit krankhaftem Übergewicht können das rezeptpflichtige Medikament dann in allen Apotheken innerhalb der EU erwerben. Es kann den Appetit und damit das Gewicht deutlich reduzieren. Experten betonen je-doch: Ernährung und Bewegung bleiben weiterhin wichtig. Außerdem gibt es wie bei jedem Medikament Risiken und Nebenwirkungen. Was genau unterscheidet die Pille von der Spritze? Mit Gesprächsgast: Dr. med. Andreas Klinge, Facharzt für Innere Medizin, Internist und Diabetologe und Mitglied der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft
Berlin geht das Trinkwasser aus
120 Jahre lang wurde in der Lausitz abgepumptes Grundwasser aus dem Tagebau in die Spree geleitet. Mit dem Kohleausstieg 2038 fällt diese Wasserquelle weg. Stu-dien warnen vor den Folgen für die Trinkwasserversorgung Berlins, aber auch für die Wirtschaft und Natur der Region. Ein schlüssiges Konzept dafür, wie der drohende Mangel ausgeglichen werden kann, fehlt bislang. Diskutiert werden unter anderem die Umleitung von Elbwasser und sogar entsalztes Ostseewasser, um die Versor-gung Berlins sicherzustellen.
Neues NASA-Teleskop soll Exoplaneten sichtbar machen
Das Nancy-Grace-Roman-Teleskop der NASA ist gestern ins All gestartet. Mit an Bord ist ein Koronograf, mit dem erdähnliche Planeten viel effektiver entdeckt werden können als bisher. Zentrale optische Elemente für das Gerät lieferten Ingenieure und Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Astronomie in Heidelberg. Mit dem Ko-ronografen wird ein innovatives Kameradesign getestet, das die direkte Abbildung von Exoplaneten auf engen Umlaufbahnen um ferne Sterne ermöglicht, ein Werkzeug für den ersten direkten Nachweis einer zweiten Erde.
Brasilien: Retter des Riffs
Porto de Galinhas im Nordosten Brasiliens ist berühmt für seine Naturpools und Ko-rallenriffe. Doch diese sind in Gefahr – sie sterben ab, wenn sich das Meer immer stärker erwärmt. Ein Team um den Ingenieur Rudã Fernandes setzt sich für die Ret-tung der Korallen ein. Sie sammeln kleine, noch lebende Stücke von Korallen, um diese dann im Meer wieder großzuziehen – mit der Hilfe und dem Geld der vielen Touristen, die dabei mitmachen.