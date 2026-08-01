NANO stellt eine Alternative vor, die ökologisch unproblematisch ist: Entsalzung durch Algen. Der renommierte Meteorologe Mojib Latif hat gerade ein Sachbuch veröffentlicht: "Wasser – das bedrohte Element". Im Gespräch mit ihm geht es um die Folgen des Klimawandels und den Kampf ums Trinkwasser – auch bei uns. Denn auch bei uns wird Wasser zum knappen Gut. Seit der Jahrtausendwende hat Deutschland bereits die Trinkwassermenge des Bodensees verloren. Das Land liegt, so Latif, in einer "Megaaustrockungsregion".