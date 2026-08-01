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Wenn das Wasser ausgeht
Der Rhein wird zum Rinnsal. Schiffbar fast nur noch mit dem Schlauchboot. Nur ein Sommerausrutscher? Nein, das wird das neue Normal, denn Deutschland liegt in einer "Megaaustrockungsregion".
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 19.08.2026
- 18:30 - 19:00 Uhr
Der Klimaforscher Professor Mojib Latif sagt dazu: "Wir beobachten seit Jahren, dass die Kontinente großflächig austrocknen und dass riesige zusammenhängende Trockengebiete entstehen."
Auswirkungen auf den Schiffsverkehr
NANO blickt auf die aktuelle Situation am Rhein, wo uns dieser Sommer ein historisches Wasserdefizit beschert hat. Ursache der aktuellen Entwicklung ist die seit mehreren Monaten anhaltende Niederschlagsarmut. Sie führt dazu, dass der Rhein als große Binnenschifffahrtsroute nur noch mit deutlich weniger Gütern pro Schiff befahrbar ist – möglicherweise sogar gar nicht mehr durchgängig befahrbar. Welche Auswirkungen hat das auf den Schiffsverkehr? Gibt es Alternativen?
Auch Trinkwasser wird weltweit knapp
NANO zeigt, wie die Schiffsbauer bereits reagieren - neue Antriebe werden erprobt und Schiffsrümpfe mit deutlich weniger Tiefgang. Doch das Problem geht weit über Lieferketten-Engpässe hinaus - auch Trinkwasser wird weltweit knapp. Meerwasserentsalzungsanlagen sind für viele Länder die einzige Lösung, wofür allerdings die Natur einen hohen Preis zahlt.
Gespräch mit Mojib Latif
NANO stellt eine Alternative vor, die ökologisch unproblematisch ist: Entsalzung durch Algen. Der renommierte Meteorologe Mojib Latif hat gerade ein Sachbuch veröffentlicht: "Wasser – das bedrohte Element". Im Gespräch mit ihm geht es um die Folgen des Klimawandels und den Kampf ums Trinkwasser – auch bei uns. Denn auch bei uns wird Wasser zum knappen Gut. Seit der Jahrtausendwende hat Deutschland bereits die Trinkwassermenge des Bodensees verloren. Das Land liegt, so Latif, in einer "Megaaustrockungsregion".
Moderation: Eric Mayer