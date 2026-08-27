Flutkatastrophe in Nepal nach Gletscherlawine

An der Zugspitze wird der Permafrost so gut überwacht wie wohl kaum sonst wo. Er ist noch stabil, taut aber auf. Der Geologe Michael Krautblatter von der TU München forscht im Felslabor zum Auftauen des Permafrosts. Seine seit 2007 installierten Sensoren messen die Temperatur und zeigen: In acht bis zehn Jahren wird der Permafrost an der Messstelle aufgetaut sein. Was passiert im Berg? Und welche Auswirkungen hat das auf die Alpen? Die Analysen sollen Antworten liefern.