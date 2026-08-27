Wissen
Flutkatastrophe in Nepal nach Gletscherlawine
Nach einer Gletscherlawine an der Grenze zwischen Nepal und China haben Schlamm- und Geröllmassen Häuser, Brücken und ganze Ortschaften zerstört. Mehr als 1.300 Menschen werden vermisst.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 27.08.2026
- 18:30 - 19:00 Uhr
Themen
Nepal Gletscherabbruch aktuell
Eine gewaltige Flutwelle hat im Grenzgebiet zwischen Nepal und China eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Schlamm- und Gesteinsmassen rissen Häuser und Brücken mit sich. Mehr als 1.300 Menschen werden vermisst, zahlreiche Tote wurden bis an die Grenze nach Indien mitgerissen. Grund dafür war nach Analyse von Satellitenbildern wohl einen Gletscherabbruch: Eine Gletscherlawine könnte einen Zufluss blockiert haben, wodurch sich ein See bildete und schließlich eine zerstörerische Flutwelle auslöste.
Mit Gesprächsgast: Niels Hovius, Geomorphologe, Helmholtz-Institut für Geoforschung
Permafrostforschung an Zugspitze
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Zunge: Das Superorgan
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