Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Wissen
  3. NANO
  4. Flutkatastrophe in Nepal nach Gletscherlawine
Sturzflut verwüstet Rasuwa nahe der chinesischen Grenze in Nepal

Wissen

Flutkatastrophe in Nepal nach Gletscherlawine

Nach einer Gletscherlawine an der Grenze zwischen Nepal und China haben Schlamm- und Geröllmassen Häuser, Brücken und ganze Ortschaften zerstört. Mehr als 1.300 Menschen werden vermisst.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
27.08.2026
18:30 - 19:00 Uhr

Mehr

teaser nano

NANO

Themen

Nepal Gletscherabbruch aktuell

Eine gewaltige Flutwelle hat im Grenzgebiet zwischen Nepal und China eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Schlamm- und Gesteinsmassen rissen Häuser und Brücken mit sich. Mehr als 1.300 Menschen werden vermisst, zahlreiche Tote wurden bis an die Grenze nach Indien mitgerissen. Grund dafür war nach Analyse von Satellitenbildern wohl einen Gletscherabbruch: Eine Gletscherlawine könnte einen Zufluss blockiert haben, wodurch sich ein See bildete und schließlich eine zerstörerische Flutwelle auslöste.

Mit Gesprächsgast: Niels Hovius, Geomorphologe, Helmholtz-Institut für Geoforschung

Permafrostforschung an Zugspitze

An der Zugspitze wird der Permafrost so gut überwacht wie wohl kaum sonst wo. Er ist noch stabil, taut aber auf. Der Geologe Michael Krautblatter von der TU München forscht im Felslabor zum Auftauen des Permafrosts. Seine seit 2007 installierten Sensoren messen die Temperatur und zeigen: In acht bis zehn Jahren wird der Permafrost an der Messstelle aufgetaut sein. Was passiert im Berg? Und welche Auswirkungen hat das auf die Alpen? Die Analysen sollen Antworten liefern.

Humboldt - Pionier der Klimaforschung

Alexander von Humboldt gilt als Pionier der Klima- und Umweltforschung. Auf seiner Südamerika-Expedition untersuchte er Klima, Pflanzen und Ökosysteme und erkannte schon vor mehr als 200 Jahren, dass menschliche Eingriffe wie die Abholzung von Wäldern das lokale Klima verändern können. Seine Erkenntnis „Alles ist Wechselwirkung“ – die Natur als ein zusammenhängendes System zu begreifen – macht ihn bis heute zu einem wichtigen Vorläufer der modernen Umweltforschung.

Zunge: Das Superorgan

Ob zum Kauen, Schmecken, Schlucken oder Sprechen – unsere Zunge ist überlebenswichtig. Die Wissenschaft nutzt sie für immer mehr modernste Diagnoseverfahren. Ihr Aussehen und ihre Funktionalität können Hinweise auf viele Erkrankungen geben.

Moderation: Yve Fehring

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.