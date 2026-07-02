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  4. Wissenschaft nach AfD-Plänen: Was sich ändern würde | NANO

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Wissenschaftswunderland nach AfD-Plänen?

Studiengänge streichen, Hochschulen neu steuern, Bologna abschaffen: Das AFD-Wahlprogramm für Sachsen‑Anhalt sieht weitreichende Eingriffe in Forschung und Lehre vor. Wie viel Politik verträgt die Wissenschaft?

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 02.07.2031

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NANO Themen

Wie politisch darf Wissenschaft sein?

Was passiert mit der Wissenschaft, wenn die Politik über Forschungsthemen und Studiengänge entscheiden will? In Sachsen-Anhalt sorgt das Hochschulprogramm der AfD für heftige Debatten. Die Partei will Studienfächer abschaffen, Hochschulen neu ausrichten und internationale Entwicklungen zurückdrehen. Kritiker warnen vor tiefgreifenden Folgen für Wissenschaftsfreiheit und Hochschulstandorte.

Die Debatte um ein AfD-Verbot

Ist die AfD verfassungswidrig? Ein neues Gutachten kommt zu einer eindeutigen Antwort – und könnte die Debatte über ein mögliches Parteiverbot neu entfachen. Die Autoren sehen grundlegende demokratische Prinzipien und den Schutz der Menschenwürde in Frage gestellt. Ihre Analyse stützt sich auf Hunderte öffentliche Äußerungen und Forderungen von AfD-Politikerinnen und -politikern. Welche Argumente hinter dieser Einschätzung stehen – und was sie für die politische und juristische Diskussion bedeuten könnte.

Mit Gespräch: Alexander Thiele, Verfassungsrechtler, BSP Business and Law School, Berlin

Ozeane am Limit?

Die Ozeane werden immer wärmer – und ihre Folgen reichen weit über die Küsten hinaus. Forschende beobachten, wie Korallenriffe verschwinden, gewaltige Eismassen ins Wanken geraten und Wettersysteme aus dem Gleichgewicht geraten. Gleichzeitig gibt es Orte, die dem Temperaturanstieg erstaunlich lange trotzen. Was passiert, wenn die Weltmeere immer mehr Wärme aufnehmen? Eine Reise zu den Kipppunkten und Hoffnungsträgern unserer Ozeane.

Die biologisch abbaubare Batterie

Strom aus Pilzen – was nach Science-Fiction klingt, entsteht bereits im Labor. Forschende haben eine Batterie entwickelt, in der Pilze elektrische Energie erzeugen. Die Leistung ist zwar noch begrenzt, doch die Technologie hat einen entscheidenden Vorteil: Sie ist nahezu vollständig biologisch abbaubar. Könnten solche Batterien künftig Sensoren in der Umwelt mit Energie versorgen, ohne zusätzlichen Elektroschrott zu hinterlassen? Eine ungewöhnliche Idee, die zeigt, welches Potenzial selbst in unscheinbaren Pilzen steckt.

Moderation: Ingolf Baur

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