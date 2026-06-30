(ZDF) Ultra Fast Fashion treibt den Konsum an und verkürzt die Lebensdauer von Kleidung drastisch. Große Mengen ungetragener oder unverkäuflicher Ware landen im Müll. Forschende und Behörden arbeiten an Lösungen wie einem digitalen Produktpass, der Transparenz zu Herkunft, Material und Umweltbilanz schafft. Ziel ist es, Qualität sichtbar zu machen, Ressourcen zu schonen und nachhaltigere Kaufentscheidungen zu fördern. Kampf gegen die Krebspest (ORF) Er war einst in fast jedem Bach zu Hause – heute kämpft der Steinkrebs ums Überleben. Eine eingewanderte Krebsart und ein tödlicher Krankheitserreger haben den seltenen Bewohner vieler Gewässer nahezu verdrängt. Im niederösterreichischen Ybbstal versuchen Forschende nun, dem bedrohten Krebs eine zweite Chance zu geben. Dafür bringen sie die Tiere an streng ausgewählte, geschützte Orte. Eine Rettungsmission für eine Art, die still und fast unbemerkt aus unserer Natur verschwindet.