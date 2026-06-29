Ob Long Covid oder Borreliose: Für viele Betroffene beginnt nach der Diagnose eine zermürbende Suche nach Hilfe. Immer häufiger geraten dabei aufwendige Blutwäsche-Verfahren in den Fokus – verbunden mit großen Hoffnungen, aber auch hohen Kosten und offenen Fragen. Manche Patientinnen und Patienten berichten von Verbesserungen, doch wissenschaftliche Belege sind bislang rar – erst recht, seit Blutwäsche auch als Anti-Aging-Methode zum Trend wird. Kritiker warnen vor Behandlungen, deren Nutzen nicht ausreichend belegt ist und die mit Risiken verbunden sein können. Wo verläuft die Grenze zwischen medizinischer Innovation, Geschäft mit der Hoffnung und wissenschaftlicher Evidenz?