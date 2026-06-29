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  4. Infrastruktur am Limit: So teuer wird extreme Hitze | NANO
Hitzeschäden legen den Straßenbahnverkehr lahm. Die aktuellen Extremtemeraturen belasten bereits Infrastruktur und Wirtschaft

Wissen

Zu heiß für unsere Infrastruktur

Extremtemperaturen bremsen das Land aus. Straßen verformen sich, der Verkehr stockt und die Produktivität sinkt. Die aktuelle Hitzewelle zeigt, wie stark der Klimawandel Wirtschaft und Infrastruktur bereits belastet.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
29.06.2026
18:31 - 19:00 Uhr

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NANO

NANO Themen

Die oft unterschätzten Folgen der Hitze

Glühende Städte, ausgetrocknete Böden und Nächte, die keine Abkühlung mehr bringen: Hitze wird für immer mehr Menschen zum Problem. Die Auswirkungen reichen weit über schweißtreibende Sommertage hinaus und betreffen Gesundheit, Natur und Infrastruktur. Forschende beobachten, dass mit extremen Temperaturen die Wirtschaftsleistung sinkt. Menschen sind weniger produktiv, die Energiekosten steigen.

Entsalzen: Wenn das Wasser knapp wird

Wasser war in Katalonien lange selbstverständlich – bis eine historische Dürre ganze Stauseen austrocknen ließ. Was tun, wenn Millionen Menschen versorgt werden müssen, aber kaum noch Wasser vorhanden ist? Spanien setzt zunehmend auf riesige Entsalzungsanlagen, die aus Meerwasser Trinkwasser machen. Doch die Technik hat ihren Preis und bringt neue ökologische Herausforderungen mit sich. NANO beleuchtet den Kampf gegen den Wassermangel in einer Region, die sich auf immer häufigere Hitze- und Dürreperioden einstellen muss.

Blutwäsche: Anti-Aging, Heilversprechen und die Wissenschaft

Ob Long Covid oder Borreliose: Für viele Betroffene beginnt nach der Diagnose eine zermürbende Suche nach Hilfe. Immer häufiger geraten dabei aufwendige Blutwäsche-Verfahren in den Fokus – verbunden mit großen Hoffnungen, aber auch hohen Kosten und offenen Fragen. Manche Patientinnen und Patienten berichten von Verbesserungen, doch wissenschaftliche Belege sind bislang rar – erst recht, seit Blutwäsche auch als Anti-Aging-Methode zum Trend wird. Kritiker warnen vor Behandlungen, deren Nutzen nicht ausreichend belegt ist und die mit Risiken verbunden sein können. Wo verläuft die Grenze zwischen medizinischer Innovation, Geschäft mit der Hoffnung und wissenschaftlicher Evidenz?

Aus Skorpiongift soll Medizin werden

Sie gehören zu den gefährlichsten Tieren der Welt – und könnten ausgerechnet deshalb Millionen Menschen helfen: In Nigeria hat ein Unternehmer Tausende Skorpione zu einer ungewöhnlichen Einnahmequelle gemacht. Ihr Gift gilt als einer der wertvollsten Rohstoffe der Pharmaforschung. Wissenschaftler hoffen, damit eines Tages neue Medikamente gegen Krebs oder resistente Keime entwickeln zu können. Doch wie groß ist das Potenzial wirklich? Eine Geschichte über ein faszinierendes Tier, große Hoffnungen – und ein Geschäft mit dem Gift.

Gefährliches Halbwissen: Wer schwitzt wirklich - und wer nicht?

Hunde können nicht schwitzen – das weiß doch jedes Kind. Oder etwa doch nicht? Viele vermeintliche Tatsachen über Tiere halten sich hartnäckig, obwohl sie nur halb stimmen. Warum hinterlassen Hunde an heißen Tagen feuchte Pfotenabdrücke? Und welches Tier schwitzt tatsächlich am meisten? Eine überraschende Spurensuche durch die Welt der Schweißdrüsen, die mit einigen bekannten Irrtümern aufräumt.

Moderation: Ingolf Baur

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