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Gleiche Wetterlage, heute deutlich heißer
"Früher war es auch heiß" – dieses Argument greift laut Forschenden zu kurz. Denn ähnliche Wetterlagen gab es zwar schon, doch aktuell fallen die Temperaturen durch den Klimawandel bis zu vier Grad höher aus.
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- bis 25.06.2031
NANO Themen
Klimawandel macht Hitzewelle immer heißer
Der menschengemachte Klimawandel hat die aktuelle Hitzewelle in Westeuropa laut Forschenden deutlich verschärft. Auch in Deutschland macht sich dieser Effekt bemerkbar: In München liegen die Temperaturen demnach rund 2,3 Grad, in Frankfurt 1,7 Grad und in Berlin 1,2 Grad über früheren Werten. Die zugrunde liegenden Wetterlagen seien zwar nicht ungewöhnlich, führten durch den Klimawandel jedoch zu deutlich extremerer Hitze.
Schwammstadt Zürich
In den Städten wird die Klimaerwärmung immer spürbarer. Dass es immer weniger Bäume gibt, verstärkt das Problem. In Zürich werden die Prinzipien der sogenannten Schwammstadt getestet: Mehr Grün, weniger Asphalt, größere Wasserreservoirs für Bäume sollen die Stadt in Zukunft abkühlen, wenn die Sonne brennt.
Einsamkeit
Einsamkeit ist längst kein Randphänomen mehr. Zwar betrifft sie viele ältere Menschen, doch häufig fühlen sich inzwischen auch junge Erwachsene einsam. Fachleute sehen Ursachen unter anderem in lockeren sozialen Bindungen und einer zunehmend digitalen Lebenswelt. Die Folgen reichen von psychischen Belastungen bis zu gesundheitlichen Risiken. Initiativen wie das Münchner Café Kuchentratsch zeigen, dass echte Begegnungen und Gemeinschaft ein wirksames Mittel gegen Einsamkeit sein können. Mit
Gesprächsgast: Maike Luhmann, Psychologin mit Forschungsschwerpunkt Einsamkeit, Ruhr-Universität Bochum
Parkplatz-Revolution: Tokios unterirdische Velo-Stationen
In Tokio verschwinden Fahrräder per Knopfdruck in unterirdischen High-Tech-Silos. Das automatisierte System „Eco-Cycle“ parkt Fahrräder in nur zehn Sekunden diebstahl- und wettersicher unter dem Boden. Die kompakte Bauweise halbiert die Baukosten im Vergleich zu klassischen Tiefgaragen. Eine platzsparende und zukunftsweisende Lösung gegen das urbane Parkchaos, die nun auch international boomt.
Schwimmen macht schlau
Schon 20 Minuten Schwimmen reichen aus, um Körper und Geist etwas Gutes zu tun. Schwimmen stärkt große Muskelgruppen, trainiert das Herz-Kreislauf-System und unterstützt Konzentration und Denkleistung. Das Ergebnis: mehr Fitness, bessere Stimmung und ein klarer Kopf – oft schon nach einer kurzen Einheit im Wasser.