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Faul oder krank? Das steckt hinter PDA-Autismus

Schuhe anziehen, Haus verlassen, Schulweg – für PDA‑Kinder sind das keine Kleinigkeiten, sondern Stressauslöser. Ein seltenes Autismus‑Profil erklärt die heftigen Reaktionen und zeigt, warum der Alltag sie schnell überfordert.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 23.06.2031

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Faul oder krank? PDA Autismus

Warum werden für manche Kinder selbst alltägliche Dinge zur unüberwindbaren Hürde? Der achtjährige Sohn von Vanessa gerät schon bei scheinbar einfachen Anforderungen in extremen Stress. Hinter den heftigen Reaktionen steckt ein bislang wenig bekanntes Profil im Autismus-Spektrum, das Familien vor enorme Herausforderungen stellt. Während Eltern und Fachleute nach Lösungen suchen, geraten viele Betroffene zwischen ihre Bedürfnisse und die Anforderungen des Schulsystems. Eine bewegende Geschichte über Überforderung, besondere Stärken – und den Wunsch nach mehr Verständnis.

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Moderation: Yve Fehring

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