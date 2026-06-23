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Faul oder krank? Das steckt hinter PDA-Autismus
Schuhe anziehen, Haus verlassen, Schulweg – für PDA‑Kinder sind das keine Kleinigkeiten, sondern Stressauslöser. Ein seltenes Autismus‑Profil erklärt die heftigen Reaktionen und zeigt, warum der Alltag sie schnell überfordert.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 23.06.2031
NANO Themen
Faul oder krank? PDA Autismus
Warum werden für manche Kinder selbst alltägliche Dinge zur unüberwindbaren Hürde? Der achtjährige Sohn von Vanessa gerät schon bei scheinbar einfachen Anforderungen in extremen Stress. Hinter den heftigen Reaktionen steckt ein bislang wenig bekanntes Profil im Autismus-Spektrum, das Familien vor enorme Herausforderungen stellt. Während Eltern und Fachleute nach Lösungen suchen, geraten viele Betroffene zwischen ihre Bedürfnisse und die Anforderungen des Schulsystems. Eine bewegende Geschichte über Überforderung, besondere Stärken – und den Wunsch nach mehr Verständnis.
Das Phänomen Pathological Demand Avoidance (PDA) fordert die Wissenschaft heraus. In Hamburg suchen Experten nach Lösungen, um betroffenen Schülern den massiven Erwartungsdruck im Alltag zu nehmen
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Wie fühlt es sich an, wenn die eigene Tochter plötzlich fremd wirkt oder einfache Handgriffe zur unlösbaren Aufgabe werden? Eine neue Virtual-Reality-Anwendung lässt Menschen für wenige Minuten in die Welt von Demenzkranken eintauchen. Statt trockener Theorie erleben Angehörige und Pflegekräfte hautnah, wie verwirrend und belastend der Alltag mit der Krankheit sein kann. Die Hoffnung: mehr Verständnis, mehr Empathie – und ein besserer Umgang mit den Betroffenen.
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Mit möglichst viel Spritzwasser ins Becken krachen – was nach Freibad-Spaß klingt, ist in Neuseeland eine Wissenschaft für sich. Dort messen sich die Besten sogar bei inoffiziellen Weltmeisterschaften im Arschbomben-Springen. Forschende haben nun untersucht, worauf es bei der perfekten Fontäne wirklich ankommt. Entscheidend sind Technik, Timing und Mut zur Höhe. Aber Vorsicht: Der Weg zur perfekten Arschbombe kann schmerzhafter sein, als er aussieht.