Er sieht aus wie ein Strichmännchen aus Wackelpudding – und könnte die Robotik revolutionieren. Forschende haben einen weichen Gel-Roboter entwickelt, der sich ohne Kabel und Motoren allein durch elektrische Felder bewegen und verformen lässt. Das Material ist flexibel, robust und könnte eines Tages sogar als künstlicher Muskel dienen. Ob in engen Räumen, beim Transport von Lasten oder bei der Erkundung unbekannter Umgebungen – die Möglichkeiten sind erstaunlich. Ein Blick auf eine Technologie, die direkt aus einem Science-Fiction-Film zu stammen scheint.