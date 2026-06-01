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Jugendschutz: Neue Regeln für Social Media
Insta und TikTok erst ab 13? Eine Expertenkommission hat der Bundesregierung ein Update für den Jugendschutz vorgelegt. 56 Richtlinien sollen Sucht, Hass und Manipulation stoppen. Jetzt entscheidet die Politik über die Umsetzung.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 25.06.2026
- 07:00 - 07:30 Uhr
NANO Themen
Expertenkommission legt Regeln für soziale Netzwerke vor
Kinder und Jugendliche raus aus TikTok, Instagram und Snapchat? Großbritannien plant einen der europaweit radikalsten Eingriffe in die Social-Media-Nutzung. Befürworter sehen darin einen längst überfälligen Schritt zum Schutz junger Menschen, Kritiker warnen vor neuen Problemen und Einschränkungen. Auch in Deutschland wird über strengere Regeln diskutiert: Eine Expertenkommission hat heute ihre Empfehlungen vorgelegt. Wie viel Schutz ist nötig – und wie viel Freiheit darf verloren gehen?
Mit Gespräch: Olaf Köller, Bildungsforscher am Leibniz-Institut, Kiel und Mitglied der zuständigen Expertenkommission
Die Zukunft der Altersverifikation
Kann eine Hand verraten, wie alt wir sind? Ein französisches Start-up behauptet genau das. Statt Ausweis oder Gesichtsscan sollen künftig wenige Handbewegungen genügen, um festzustellen, ob jemand minderjährig ist. Die Technologie könnte vor allem bei sozialen Netzwerken und anderen Online-Plattformen zum Einsatz kommen – und verspricht dabei mehr Datenschutz als bisherige Verfahren. Doch wie zuverlässig ist ein Alterscheck, der nur auf Gesten basiert?
Die gefährliche Vertrauensfalle der KI
Die KI hat auf alles eine Antwort – aber sollten wir ihr deshalb auch alles glauben? Immer mehr Menschen nutzen Künstliche Intelligenz als Berater, Helfer oder sogar als Gesprächspartner. Doch Forschende warnen: Was menschlich, empathisch und überzeugend klingt, ist oft nur eine perfekt konstruierte Illusion. Wo liegen die Chancen der Technologie – und wo wird sie zur Gefahr? Wir fragen: Warum muss am Ende nicht die KI, sondern der Mensch entscheiden?
Die nächste Generation der Robotik?
Er sieht aus wie ein Strichmännchen aus Wackelpudding – und könnte die Robotik revolutionieren. Forschende haben einen weichen Gel-Roboter entwickelt, der sich ohne Kabel und Motoren allein durch elektrische Felder bewegen und verformen lässt. Das Material ist flexibel, robust und könnte eines Tages sogar als künstlicher Muskel dienen. Ob in engen Räumen, beim Transport von Lasten oder bei der Erkundung unbekannter Umgebungen – die Möglichkeiten sind erstaunlich. Ein Blick auf eine Technologie, die direkt aus einem Science-Fiction-Film zu stammen scheint.
Eine Insel im Kampf gegen die falsche Schlange
Auf Ibiza kämpft ein kleines Reptil ums Überleben – und sein Gegner ist eine eingeschleppte Schlange. Was zunächst wie ein lokales Naturschutzproblem klingt, erzählt eine viel größere Geschichte über Artensterben, globale Handelswege und die Folgen menschlicher Eingriffe in die Natur. Die Schlange breitet sich immer weiter aus und bringt das empfindliche Ökosystem der Mittelmeerinsel ins Wanken. Nun versuchen Forschende und Naturschützer mit ungewöhnlichen Maßnahmen das Blatt noch zu wenden. Die Zeit drängt.