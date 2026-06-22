Rohstoffe abbauen, Fahrzeuge drucken, Wasser und Luft immer wieder recyceln – was nach Science-Fiction klingt, wird längst an deutschen Universitäten erforscht. Studierende und Forschende entwickeln Technologien für eine Zukunft, in der Menschen dauerhaft auf dem Mond leben und arbeiten könnten. Doch die Bedingungen im All sind extrem: Staub, Strahlung und große Entfernungen stellen Mensch und Maschine vor enorme Herausforderungen. Kann der Mond tatsächlich zum nächsten Außenposten der Menschheit werden? Ein Blick auf die Ideen, die diesen Traum möglich machen sollen.