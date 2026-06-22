Wissen
Dürre-Krise: Wie retten Bauern ihre Felder?
Fehlender Regen und hohe Temperaturen setzen die Landwirtschaft unter Druck. In Teilen der Schweiz ist Wasser aus Seen und Flüssen nur noch eingeschränkt nutzbar. Drohen Ernteausfälle?
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 22.06.2031
NANO Themen
Wasserknappheit: Hitze gefährdet Schweizer Ernten
Hitze und Trockenheit führen in der Schweiz zu Wasserknappheit, sodass Bauern ihre Felder teils nicht mehr bewässern dürfen. Für die Landwirtschaft bedeutet das steigenden Stress für die Kulturen und zunehmende Risiken für Erträge und Erntequalität.
Mit Gespräch: Dietrich Borchardt, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, Magdeburg
Der neue König der Seen
Ein Wels bringt Badegäste zu Fall – und plötzlich spricht ganz Bayern über einen Fisch. Doch steckt hinter dem spektakulären Vorfall mehr als nur eine kuriose Schlagzeile? Forschende beobachten, dass sich der größte Süßwasserfisch Europas immer weiter ausbreitet. Während viele heimische Arten unter den steigenden Wassertemperaturen leiden, scheint der Wels zu den Gewinnern des Klimawandels zu gehören. Müssen wir uns an neue Bewohner in unseren Seen gewöhnen?
Hexastickstoff - Die Jagd nach dem Powermolekül
Es sieht unscheinbar aus – doch dieses Molekül könnte die Raumfahrt verändern. Forschende in Gießen haben den stärksten nicht-nuklearen Sprengstoff der Welt geschaffen: ein Material, das enorme Energiemengen speichert und dabei klimaneutralen Stickstoff freisetzt. Die Hoffnung: Raketenantriebe ohne schädliche Emissionen und völlig neue Möglichkeiten der Energiespeicherung. Doch ein Problem steht noch im Weg: Hexastickstoff ist so instabil, dass es ohne extreme Kühlung sofort explodiert. Kann aus einer spektakulären Laborentdeckung tatsächlich die Technologie der Zukunft werden?
Methan: Ein Gas mit Umweltfolgen
Mitten in der sibirischen Arktis reißen plötzlich riesige Krater die Erde auf. Lange rätselten Forschende über die Ursache dieser spektakulären Löcher. Die Spur führt zu einem unsichtbaren Gas, das tief im gefrorenen Boden eingeschlossen liegt – und durch die Erwärmung des Klimas freigesetzt wird. Die Explosionen erzählen von Prozessen, die weit unter der Oberfläche stattfinden und weitreichende Folgen für die Erderwärmung haben könnten.
Wie der Mond zur Werkstatt werden soll
Rohstoffe abbauen, Fahrzeuge drucken, Wasser und Luft immer wieder recyceln – was nach Science-Fiction klingt, wird längst an deutschen Universitäten erforscht. Studierende und Forschende entwickeln Technologien für eine Zukunft, in der Menschen dauerhaft auf dem Mond leben und arbeiten könnten. Doch die Bedingungen im All sind extrem: Staub, Strahlung und große Entfernungen stellen Mensch und Maschine vor enorme Herausforderungen. Kann der Mond tatsächlich zum nächsten Außenposten der Menschheit werden? Ein Blick auf die Ideen, die diesen Traum möglich machen sollen.