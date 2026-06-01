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Moore schützen das Klima, sind aber gefährdet. Wie können Mooere geschützt bzw. wiedervernässt werden. (Bild zeigt eine Moorlandschaft)

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Doku: Moore - Zurück in die Zukunft

Seit dem 18. Jahrhundert wurden in Bayern systematisch Moore bis zu einer Tiefe von mehr als drei Metern entwässert: mehr als 120.000 Hektar - eine Fläche fast so groß wie das Ostallgäu.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
19.06.2026
18:15 - 19:00 Uhr

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NANO

Landwirte nutzen diese Böden als Weide oder Futterwiese für ihre Tiere, oder als Acker, um darauf Nahrungsmittel oder Energiepflanzen anzubauen. Das Problem: Der fruchtbare Boden der trockengelegten Moore schwindet. Außerdem entweichen enorme Mengen an Treibhausgasen, die zur Erderwärmung beitragen.

Um die Klimaziele zu erreichen, müssten bis zum Jahr 2045 in Deutschland rund 50.000 Hektar Moore pro Jahr wiedervernässt werden. Eine Herausforderung, vor allem für Landwirte. Denn mit nassen Böden kommen die meisten Nutztiere nicht zurecht. Auch Kartoffeln und Getreide gedeihen nicht. Was also sollen die Landwirte dann anbauen? Eine Lösung könnten Paludikulturen sein – spezielle Pflanzen, die trotz nasser Böden wachsen. Für die Landwirte bedeutet das umzulernen: wie den Boden bewirtschaften? Wo diese neuen Produkte verkaufen?

"NANO" geht der Frage nach, wie sich Landwirtschaft und Klimaschutz vereinbaren lassen und was sich ändern muss, damit Moore das Klima schützen helfen und Landwirte auch in Zukunft ein Auskommen auf und von ihren Böden haben.

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