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EU lockert Regeln für neue Gen‑Pflanzensorten

Pilzresistente Gerste, dürreresistenter Mais: CRISPR‑Pflanzen sollen künftig die Ernten sichern. Das EU‑Parlament hat die Vorschriften für einige gen‑editierte Sorten entschärft. Die Debatte über mögliche Risiken bleibt

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 18.06.2031

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EU-Gesetz - Neue Genomische Techniken

Neue genomische Techniken wie die Genschere CRISPR/Cas sollen Nutzpflanzen widerstandsfähiger gegen Krankheiten, Hitze und Trockenheit machen. Anders als bei der klassischen Züchtung können Forschende dabei gezielt einzelne Gene verändern, um gewünschte Eigenschaften schneller zu erzielen. Mit einer neuen EU-Verordnung dürfen entsprechend gezüchtete Pflanzen künftig unter bestimmten Voraussetzungen angebaut werden. Pflanzen mit begrenzten genetischen Veränderungen, die auch auf natürlichem Weg oder durch herkömmliche Züchtung entstehen könnten, werden dabei konventionellen Sorten gleichgestellt und müssen nicht als gentechnisch verändert gekennzeichnet werden. Wissenschaftler sehen darin großes Potenzial für eine nachhaltigere Landwirtschaft.

Mit Gesprächsgast: Prof. Dr. Holger Puchta, Karlsruher Institut für Technologie, Joseph Gottlieb Kölreuter Institut für Pflanzenwissenschaften (JKIP)

Deepfake-Erkennung

Millionen von Deepfakes fluten täglich das Internet. Immer mehr Menschen lassen sich von diesen Fälschungen täuschen und trauen selbst glaubwürdigen Quellen nicht mehr. In der Schweiz wurden zwei Lösungsansätze entwickelt, um dem entgegenzusteuern: einen Chip, der Fotos bereits in der Kamera mittels Wasserzeichen als echt markiert, sowie eine eigens entwickelte Software zur Erkennung von KI-generierten Bildern im Bereich der Online-Identitätsüberprüfung.

Europas Satelliten gestuetzte Verteidigung

Europa will bei der Verteidigung unabhängiger von den USA werden, ist im Weltraum jedoch noch stark auf amerikanische Satellitensysteme angewiesen. Für Aufklärung, Kommunikation und Raketenwarnung investieren europäische Staaten deshalb Milliarden in eigene Satelliten und neue Raumfahrttechnologien. Besonders Deutschland setzt dabei verstärkt auf die Zusammenarbeit mit privaten Raumfahrtunternehmen. Ziel ist es, Europas Fähigkeiten im All auszubauen und die Abhängigkeit von US-Anbietern langfristig zu verringern. Gleichzeitig bleibt der Zugang zum Weltraum eine zentrale Herausforderung, da europäische Alternativen erst im Aufbau sind.

Wie belasten Hitzeperioden Menschen?

Hitze belastet nicht nur den Kreislauf, sondern auch das Gehirn. Wie stark das sein kann, erlebt die 32-jährige Jacqueline Möller, die an Multipler Sklerose leidet: Bei hohen Temperaturen nehmen Erschöpfung, Schwindel und körperliche Einschränkungen deutlich zu. Hausärztin Anne Schluck und Neurologe Joachim Röther erklären, dass Hitze besonders bei älteren Menschen, chronisch Kranken und Menschen mit neurologischen Erkrankungen Konzentration, Gedächtnis und körperliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigen kann. Ausreichendes Trinken, Kühlung und eine Anpassung von Aktivitäten und gegebenenfalls Medikamenten helfen, gesundheitliche Risiken zu verringern.

Moderation: Eric Mayer

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