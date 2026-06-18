Europa will bei der Verteidigung unabhängiger von den USA werden, ist im Weltraum jedoch noch stark auf amerikanische Satellitensysteme angewiesen. Für Aufklärung, Kommunikation und Raketenwarnung investieren europäische Staaten deshalb Milliarden in eigene Satelliten und neue Raumfahrttechnologien. Besonders Deutschland setzt dabei verstärkt auf die Zusammenarbeit mit privaten Raumfahrtunternehmen. Ziel ist es, Europas Fähigkeiten im All auszubauen und die Abhängigkeit von US-Anbietern langfristig zu verringern. Gleichzeitig bleibt der Zugang zum Weltraum eine zentrale Herausforderung, da europäische Alternativen erst im Aufbau sind.