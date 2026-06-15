Die angespannte Sicherheitslage im Nahen Osten wirkt sich auch auf die Tierwelt vor Südafrika aus. Wegen der Unsicherheit rund um die Arabische Halbinsel und die Straße von Hormus weichen immer mehr Frachter auf die Route um das Kap der Guten Hoffnung aus. Dort stieg die Zahl der Schiffe von 44 im Jahr 2025 auf 89 zwischen März und April 2026. Das erhöht das Risiko von Kollisionen mit Walen in den Gewässern zwischen Afrika und der Antarktis. Zum Schutz der Tiere werden größere Abstände zur Küste sowie KI-gestützte Kameras zur Früherkennung auf Schiffen diskutiert.