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Psychotherapie im Sparzwang: Werden Plätze noch knapper?

Über 40 Absagen, sechs Monate Warten: Jugendliche brauchen Hilfe, doch ausgerechnet bei der Psychotherapie sollen Leistungen gekürzt werden. Therapeut:innen protestieren. Wie viel Versorgung hält unser Gesundheitssystem noch aus?

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 15.06.2031

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Proteste gegen Kürzungen bei Psychotherapie

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten haben in Stuttgart und weiteren Städten gegen geplante Vergütungskürzungen protestiert. Der Erweiterte Bewertungsausschuss (EBA) sieht eine Senkung der Honorare um 4,5 Prozent vor, während Strukturzuschläge um 14,25 Prozent steigen sollen. Aufgrund hoher Nachfrage bleiben die Wartelisten lang. Auch die 18-jährige Maya wartete nach Beginn einer Essstörung in der Pandemie über sechs Monate auf einen Therapieplatz, nachdem ihre Familie mehr als 40 Praxen kontaktiert hatte. Therapeutinnen berichten von Überlastung und Triage, Expertinnen sehen große Versorgungslücken.

Mit Gesprächsgast: Prof. Simon Reif, Universität Erlangen-Nürnberg

Lehren aus dem Oder-Fischsterben

Im Rahmen des Projekts ODER~SO bearbeitete ein multidisziplinäres Team von Forschenden wissenschaftliche Fragestellungen im Zusammenhang mit der Umweltkatastrophe in der Oder vom August 2022 und der dabei aufgetretenen Massenentwicklung der Brackwasseralge Prymnesium parvum. Ziele des Vorhabens waren insbesondere die Erforschung und Erfassung der ökologischen Folgen und der Resilienz des Flussökosystems. Gesündere Wälder durch digitale Überwachung (SWR/SFR) Ein Forschungsprojekt unter Beteiligung der Eidgenössischen Forschungsanstalt erstellt mit digitaler Technik eine detaillierte 3D-Karte eines Waldes. Die gesammelten Informationen sollen helfen, künftig schneller und präziser auf Veränderungen zu reagieren und damit die Wälder langfristig gesünder zu halten.

Photosynthese - Wie Pflanzen Sonnenlicht in Energie verwandeln

Bereits vor rund 3,5 Milliarden Jahren begannen Cyanobakterien, Sauerstoff zu produzieren und veränderten damit die Atmosphäre grundlegend. Während der Sauerstoffanteil damals unter einem Prozent lag, beträgt er heute rund 21 Prozent. Pflanzen nutzen für diesen Prozess Kohlendioxid, Wasser und Sonnenlicht, um Traubenzucker als Energiequelle herzustellen und Sauerstoff freizusetzen. Eine große Buche produziert dabei täglich etwa so viel Sauerstoff, wie zwölf Menschen zum Atmen benötigen. Damit bildet die Photosynthese die Grundlage für die Sauerstoffversorgung der Erde und nahezu aller Nahrungsketten.

Neue Schiffsrouten bedrohen Wale

Die angespannte Sicherheitslage im Nahen Osten wirkt sich auch auf die Tierwelt vor Südafrika aus. Wegen der Unsicherheit rund um die Arabische Halbinsel und die Straße von Hormus weichen immer mehr Frachter auf die Route um das Kap der Guten Hoffnung aus. Dort stieg die Zahl der Schiffe von 44 im Jahr 2025 auf 89 zwischen März und April 2026. Das erhöht das Risiko von Kollisionen mit Walen in den Gewässern zwischen Afrika und der Antarktis. Zum Schutz der Tiere werden größere Abstände zur Küste sowie KI-gestützte Kameras zur Früherkennung auf Schiffen diskutiert.

Moderation: Eric Mayer

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