Mit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine hat die Frage, wie es um Deutschlands Bunker steht, neue Aufmerksamkeit bekommen. Bis zum Ende des Kalten Krieges gab es in Westdeutschland etwa 2.000 öffentliche Schutzräume mit rund 1,6 Millionen Plätzen. 2007 gab der Bund das sogenannte Schutzbaukonzept auf und immer mehr Bunker wurden stillgelegt. Aktuell gibt es noch 579 öffentliche Schutzräume von denen laut Bundesanstalt für Immobilienaufgaben aber kein einziger einsatzfähig ist. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe will mit einem Schutzraumkonzept gegensteuern, doch das lässt bislang auf sich warten.