Wissen
Die heißeste Fußball-WM aller Zeiten?
Volle Stadien, pralle Sonne, drückende Luft: Die WM 2026 wird zur Hitzeschlacht. Wie sollen Spieler bei 35 Grad Vollgas geben – und was bedeutet das für Fans auf den Rängen, die mit den Fußballern mitschwitzen?
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 10.06.2031
NANO Themen
WM Sommer - zu heiß für Fußball
Bei der Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada werden erneut extreme Temperaturen erwartet, ähnlich wie schon 1994 bei Spielen in den USA - bis zu 40 Grad. Laut einer Studie des World Weather Attribution, an der auch Klimaforscherin Friederike Otto beteiligt ist, ist das Klima heute durch den Klimawandel etwa 0,7 Grad wärmer. Die Forschenden erwarten, dass jedes vierte WM-Spiel unter extremer Hitze stattfinden könnte.
Schule für Jungs!
Jungen gelten zunehmend als Verlierer im Bildungssystem: Sie brechen häufiger die Schule ab, machen seltener Abitur und haben öfter keinen Berufsabschluss. Pädagogen und Bildungsforscher sehen einen Grund darin, dass viele Jungen mit modernen Unterrichtsformen wie selbstorganisiertem Lernen schlechter zurechtkommen als Mädchen. Am Städtischen Gymnasium Sedanstraße in Wuppertal setzt man deshalb auf gezielte Jungenförderung mit speziellen Angeboten und einem Jungen-Coach. Die zentrale Frage: Muss Schule die Bedürfnisse von Jungen stärker berücksichtigen, um ihre Bildungschancen zu verbessern?
Mit Gesprächsgast: Prof. Dr. Klaus Zierer, Professor für Schulpädagogik, Universität Augsburg
Die KI-Schule - Wegweisend fürs Bildungssystem?
Die Bertha-von-Suttner-Schule in Mörfelden setzt auf KI-Chatbots, damit künftig kein Kind mehr eine Klasse wiederholen muss. Die Systeme unterstützen die Schülerinnen und Schüler individuell, geben verständliche Hilfestellungen und passen Aufgaben an den jeweiligen Lernstand an. Besonders Kinder mit Sprachproblemen sollen davon profitieren. Die Schulleitung sieht den Einsatz der in einer schuleigenen Cloud gespeicherten KI als große Chance für mehr individuelle Förderung.
Alkoholfreies Bier
Alkoholfreies Bier wird in Deutschland immer beliebter und hat beim Umsatz im Handel erstmals die Zehn-Prozent-Marke überschritten. Es wird entweder durch Alkoholentzug oder gestoppte Gärung hergestellt. Laut Ernährungswissenschaftler Jan Frank bietet es gesundheitliche Vorteile, enthält oft weniger Kalorien als Softdrinks und ist in der 0,0-Prozent-Variante auch für Schwangere unbedenklich. Menschen mit aktuellen oder früheren Alkoholproblemen sollten jedoch vorsichtig sein, da Geschmack und Trinkritual einen Rückfall begünstigen können.