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COP31-Vorrunde: Jugend macht Druck auf Delegierte

Sie haben Fluten, Erdrutsche und Hitzewellen erlebt – jetzt fordern junge Aktivisten bei der UN-Zwischenkonferenz in Bonn Taten. Vom Klimacamp aus kämpfen sie für mehr Klimafinanzierung und Klimaschutz.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 09.06.2031

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Jung und kämpferisch: Junge Aktivisten auf der COP31-Vorrunde

Junge Klimaaktivisten aus aller Welt reisen nach Bonn, um sich für mehr Klimaschutz einzusetzen und den Druck auf die Politik aufrechtzuerhalten. Die Bonner Zwischenkonferenz bereitet die COP31 vor und verhandelt zentrale Themen wie Emissionsreduktion, Klimafinanzierung und Klimaanpassung. Sie legt wichtige Grundlagen für die politischen Entscheidungen auf der Weltklimakonferenz im November 2026.

Avocados trocknen Spanien aus

Avocados sind in der Schweiz äußerst beliebt. Im vergangenen Jahr wurden fast 26’000 Tonnen importiert - mehr als doppelt so viel wie noch vor zehn Jahren. Doch für das beliebte Superfood wird massiv Wasser verbraucht, was die ohnehin trockene Region Andalusien an ihre Grenzen bringt. Ein Blick auf ein System am Limit.

Deepfake-Erkennung

Millionen von Deepfakes fluten täglich das Internet. Immer mehr Menschen lassen sich von diesen Fälschungen täuschen und trauen selbst glaubwürdigen Quellen nicht mehr. In der Schweiz wurden zwei Lösungsansätze entwickelt, um dem entgegenzusteuern: ein Chip, der Fotos bereits in der Kamera mittels Wasserzeichen als echt markiert, sowie eine eigens entwickelte Software zur Erkennung von KI-generierten Bildern im Bereich der Online-Identitätsüberprüfung.

Die dunkle Seite der Altersverifikation im Netz

Altersverifikationen im Internet sollen zwar dem Schutz von Kindern dienen, erweisen sich in der Praxis jedoch häufig als leicht zu umgehen – etwa durch VPNs, fremde Ausweise oder technische Tricks. Tests von Informatikern sowie Einschätzungen von Experten zeigen zudem, dass biometrische Verfahren wie Gesichtsscans fehleranfällig sind und erhebliche Datenschutzrisiken bergen. Fachleute bezweifeln deshalb die Wirksamkeit verpflichtender Altersverifikationen und plädieren stattdessen für mehr Aufklärung und stärkere Medienkompetenz.

Moderation: Ingolf Baur

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