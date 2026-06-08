Wissen
Geht Berlin bald das Trinkwasser aus?
Seit 120 Jahren speist Lausitzer Grundwasser die Spree und trägt zur Berliner Wasserversorgung bei. Nach dem Kohleausstieg 2038 endet diese Einleitung. Engpässe drohen. Können Elbe oder Ostsee die Lücke schließen?
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 08.06.2031
NANO Themen
Berlin geht das Trinkwasser aus
20 Jahre lang wurden durch den Kohleabbau riesige Mengen abgepumptes Grundwasser aus der Lausitz in die Spree geleitet. Versorgung und Wirtschaft der wachsenden Metropole Berlin orientierten sich an dieser Wasserverfügbarkeit. Nach dem Kohleausstieg 2038 ist damit aber Schluss. Eine Reihe von Studien warnt vor einer ernsten Trinkwasserkrise . Schlüssige Konzepte für einen Ausweg fehlen bisher, obwohl Experten vom Umweltbundesamt bis hin zum Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung schon seit Jahren warnen.
Bewerbungen mit KI-Unterstützung
Künstliche Intelligenz ist zu einer wichtigen Unterstützung bei der Jobsuche geworden. Immer mehr Bewerbende nutzen KI etwa, um ihre Bewerbungen zu frisieren. Und tatsächlich werden solche Bewerber und Bewerberinnen öfter eingeladen - zu einer höheren Einstellungschance führt es jedoch nicht.
Digitales Vermächtnis: Trost und Belastung durch den KI-Bot
Irgendwann ist Schluss ist, irgendwann endet jedes Leben Es gibt jedoch Menschen , die schon längst damit begonnen haben , sich um die eigene Unsterblichkeit zu kümmern. Sie übertragen das, was ihrer Ansicht nach ihre Persönlichkeit ausmacht, so gut es geht an eine KI, um quasi über den Tod hinaus weiter zu existieren. Eine folgenreiche Entscheidung - nicht zuletzt für die engsten Angehörigen.
Steinzeitkäse
Die Archäologin Luise Tiemann untersucht , wie Menschen vor rund 6000 Jahren Käse herstellten. Mit nachgebauten vorgeschichtlichen Gefäßen produziert sie Käse unter damaligen Bedingungen, um Herstellungsverfahren und Käsesorten zu erforschen. Käse war für die Menschen der Vorgeschichte wichtig, weil er leichter verdaulich und länger haltbar als Milch war.