Irgendwann ist Schluss ist, irgendwann endet jedes Leben Es gibt jedoch Menschen , die schon längst damit begonnen haben , sich um die eigene Unsterblichkeit zu kümmern. Sie übertragen das, was ihrer Ansicht nach ihre Persönlichkeit ausmacht, so gut es geht an eine KI, um quasi über den Tod hinaus weiter zu existieren. Eine folgenreiche Entscheidung - nicht zuletzt für die engsten Angehörigen.