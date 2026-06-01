Vapen – Bei Jugendlichen voll im Trend

Deutschland verändert sich: Immer mehr Menschen fühlen sich isoliert. Studien zeigen, dass sich rund 19 % der Bevölkerung gelegentlich oder häufig einsam fühlen – besonders Menschen mit geringem Einkommen. In früheren Jahrzehnten waren öffentliche Treffpunkte wie Nachbarschaftstreffs, Gemeindehäuser, soziale Clubs oder einfache Parks wichtige Orte des alltäglichen Austauschs. Viele dieser Orte sind im Zuge von Kommerzialisierung, Stadtumbau und digitalen Lebenswelten verloren gegangen. Heute wächst das Bewusstsein, dass etwas Substanzielles verloren ging – und dass es wiederbelebt werden muss. Genauso wie Arbeitsplätze und Wohnungen soziale Bedarfe sind, brauchen Städte Räume, in denen Menschen sich freiwillig, spontan und über soziale Grenzen hinweg begegnen können: sogenannte „Dritte Orte“. So einen Ort gibt es in Wuppertal, denn dort steht die Utopiastadt.