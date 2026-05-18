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Adieu Klima-Ziele?
Deutschland wird in den kommenden Jahren die Klima-Ziele reißen. Experten rechnen bis 2030 mit bis zu 100 Mio. Tonnen Treibhausgase mehr als geplant. Wie können wir doch noch die Kurve kriegen?
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 18.05.2026
- 18:30 - 19:00 Uhr
Themen
Adieu Klima-Ziele?
Deutschland wird in den kommenden Jahren die selbstgesteckten Klima-Ziele wohl reißen. Grundlage ist der neue Prüfbericht zu den Emissionsdaten des Umweltbundesamts. Während das Amt für den Zeitraum bis 2030 von einer geringfügigen Unterschreitung der erlaubten Treibhausgasmenge ausgeht, rechnet der Expertenrat für Klimafragen bis 2030 mit bis zu 100 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen mehr als geplant. Sorgen bereiten vor allem die Bereiche Gebäude und Verkehr. Was muss jetzt passieren, um die Klimaziele doch noch zu erreichen?
Mit Gesprächsgast: Prof. Dr. Dr. Tanja Kneiske, Leiterin des Fachgebiets Technologie und Management Integrierter Energieinfrastrukturen an der Technischen Universität Berlin und Mitglied im Expertenrat für Klimafragen.
Die KI-Schule - Wegweisend fürs Bildungssystem?
Die Bertha-von-Suttner-Schule in der Nähe von Frankfurt will erreichen, dass künftig kein Schüler mehr eine Klasse wiederholen muss. Für die rund 200 Lehrkräfte ist das besonders herausfordernd, da viele Kinder und Jugendliche einen Migrationshintergrund haben und Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache mitbringen. Unterstützt werden sie deshalb von KI-Chatbots im Unterricht, die mit Fachwissen gefüttert sind und in Echtzeit Antworten verbessern, einfache Erklärungen geben sowie passende Aufgaben zum jeweiligen Lernstand anbieten. So wird jedes Kind individuell gefördert – für die Schulleiterin ist KI deshalb ein großes Geschenk für die Schülerinnen und Schüler.
Kenia: IT-Campus in der Wüste
In der Region Turkana in Kenia leben Menschen seit Jahrhunderten als Nomaden und Hirten. Im Schnitt besucht nur eines von zehn Kindern die Schule. Genau dort steht jetzt ein IT-Campus, in dem junge Menschen für digitale Berufe geschult werden. Die Ausbildung ist kostenlos. Das Geld kommt von Stiftungen und durch private Spenden. Die wenigen Plätze in den Kursen sind stark umkämpft – auf 40 Plätze kommen 700 Bewerber:innen. Die Schüler:innen hoffen auf eine bessere Zukunft für sich und die Region.
Die Zeckenflüsterin
Die Parasitologin Ute Mackenstedt forscht seit 30 Jahren an der Universität Hohenheim über Zecken und ist fasziniert von ihrer enormen Widerstandsfähigkeit. Dank einer Seniorprofessur kann sie ihre Forschung fortsetzen und untersucht mit ihrer Kollegin Katrin Fachet-Lehmann, wie neue Zeckenarten durch Tiere oder Hundeimporte nach Deutschland gelangen und sich durch den Klimawandel ausbreiten. Neben ihrer Forschung setzte sich Mackenstedt fast 20 Jahre lang für die Gleichstellung von Frauen an der Universität ein. Fragen zu Zecken, Krankheiten und Klimawandel treiben sie bis heute an.