Adieu Klima-Ziele?

Die Bertha-von-Suttner-Schule in der Nähe von Frankfurt will erreichen, dass künftig kein Schüler mehr eine Klasse wiederholen muss. Für die rund 200 Lehrkräfte ist das besonders herausfordernd, da viele Kinder und Jugendliche einen Migrationshintergrund haben und Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache mitbringen. Unterstützt werden sie deshalb von KI-Chatbots im Unterricht, die mit Fachwissen gefüttert sind und in Echtzeit Antworten verbessern, einfache Erklärungen geben sowie passende Aufgaben zum jeweiligen Lernstand anbieten. So wird jedes Kind individuell gefördert – für die Schulleiterin ist KI deshalb ein großes Geschenk für die Schülerinnen und Schüler.