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  4. NANO vom 13.05.: Hantavirus - Quarantäne trotz fehlender Symptome
Spanien, Teneriffa: Personen in Schutzbekleidung und mit Masken werden mit einem Boot im Hafen von Granadilla auf Teneriffa von dem vom Hantavirus betroffene Kreuzfahrtschiff MV Hondius ausgeschifft.

Wissen

Hantavirus: Handeln wir angemessen?

Hafen-Desinfektionen, Heimflüge unter strengen Hygienemaßnahmen und anschließend Quarantäne über Wochen - auch ohne Symptome. Sind all diese Maßnahmen wirklich notwendig?

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
13.05.2026
18:30 - 19:00 Uhr

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NANO

Alle Themen der Sendung vom 13. Mai 2026

So reagiert die Welt auf das Hantavirus

Groß angelegte Desinfektionen, teils wochenlange Quarantäne – nach dem verstärkten Aufkommen des Hantavirus auf einem Kreuzfahrtschiff gilt vielerorts das Motto: Vorsicht ist besser als Nachsicht. Inwiefern waren die Maßnahmen angemessen, und wie groß ist aktuell die Gefahr, dass sich der Erreger weiter verbreitet? NANO geht diesen Fragen nach.

Mit Gesprächsgast: Jürg Utzinger, Direktor des Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Instituts und Professor für Epidemiologie, Universität Basel

Erfolgsgeschichte der Präventivmedizin: Neugeborenen-Screening wird erweitert

Das Neugeborenen-Screening in Deutschland erkennt Stoffwechselerkrankungen frühzeitig durch wenige Tropfen Blut und einzelne Gentests, sodass betroffene Kinder schnell behandelt werden können und oft keine bleibenden Schäden erleiden. Da falsch-positive Ergebnisse vermieden werden müssen, wird unter anderem an der Uniklinik Heidelberg an zuverlässigen Methoden geforscht. Ab Mai 2026 wurde das Screening um weitere seltene Stoffwechselerkrankungen und Tests auf Vitamin-B12-Mangel erweitert, der etwa durch vegane oder vegetarische Ernährung der Mutter entsteht und schwere Schäden bei Kindern verursachen kann.

Älteste Schrift der Menschheit  in schwäbischen Eiszeithöhlen?

Über 10.000 Jahre hat sich ein Zeichenrepertoire auf der Schwäbischen Alb überraschend stabil erhalten. Eine Schrift? Ein Verzeichnis? – Kein Deutungsansatz ließ sich bisher sicher verifizieren. Immer wieder dieselben Muster, über Tausende Jahre hinweg. Zufall? Schmuck? Oder vielleicht der Versuch, Informationen festzuhalten? Forschende suchen heute mit modernster Technik nach Antworten auf mögliche Botschaften aus der Steinzeit.

Krisen im Sport

Sportliche Krisen im Profifußball werden meist mit harten Maßnahmen beantwortet: Trainer raus, neue Spieler rein. Doch eine neue Studie des Karlsruher Instituts für Technologie zeigt: Häufig liegt das Problem tiefer – im Kopf der Spieler und in der Dynamik des Teams. Sportpsychologe Prof. Darko Jekauc hat gemeinsam mit seinem Team ein Frühwarnsystem entwickelt, das mentale Krisen wissenschaftlich messbar macht – lange bevor der Trainerstuhl wackelt.

Moderation: Eric Mayer

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