Wissen
Mikro-Roboter gegen Schlaganfälle
Forschende der ETH Zürich haben einen neuen Ansatz zur akuten Notfallbehandlung von Schlaganfällen entwickelt: Eine Art Mini-U-Boot gelangt schnell durch die Blutbahn.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 11.05.2026
- 18:30 - 19:00 Uhr
Themen
Mikro-Roboter gegen Schlaganfälle
Forschende an der ETH Zürich haben einen Mikro-Roboter entwickelt, der Medika-mente gezielt zu bestimmten Stellen im Körper transportieren kann. Mit einer Art magnetischem Navigationssystem lassen sich die Mikro-Roboter auch durch komplexe Gefäße und empfindliche Gehirnstrukturen präzise und sicher steuern.
Die Technologie wurde erfolgreich in realitätsnahen Gefäßmodellen sowie in Großtieren getestet und besitzt das Potenzial, künftig auch in Kliniken eingesetzt zu werden – etwa bei der Behandlung von Thrombosen oder Schlaganfällen.
Digitales Gedächtnis – helfen uns Daten beim Erinnern?
Menschen hatten vor 100 Jahren oft nur eine Handvoll Fotos aus ihrer Kindheit. Heute entstehen täglich unzählige Aufnahmen. Doch hilft diese Bilderflut tatsächlich da-bei, sich besser an die prägenden Momente des eigenen Lebens zu erinnern? Kommunikationspsychologen der Universität Würzburg untersuchen, wie sich das biografische Gedächtnis im digitalen Zeitalter verändert und welche Rolle Fotos, digitale Daten und künstliche Intelligenz dabei spielen.
Hieroglyphen der Zukunft: Keramikspeicher für die Ewigkeit
Digitale Aufzeichnungen helfen uns, wichtige Momente und Wissen zu bewahren. Doch wer garantiert, dass diese Daten auch in Zukunft noch zugänglich sind? Herkömmliche Festplatten haben nur eine begrenzte Lebensdauer und verbrauchen viel Energie. Ein bayerisch-österreichisches Start-up hat einen keramischen Datenträger entwickelt, auf dem sich enorme Datenmengen auf kleinstem Raum speichern lassen – theoretisch für die Ewigkeit.
Der Regenwald im Miniatur Wunderland
Es ist der größte jemals außerhalb des Miniatur Wunderlands gefertigte Bauabschnitt. In sechs Seecontainern reist ein detailreicher Nachbau des brasilianischen Regenwaldes mit mehr als 30.000 handgefertigten Bäumen, echten Wasserfällen und einer Miniatur des weltberühmten Paranal-Observatoriums nach Hamburg. Erst beim Öffnen der Containertüren zeigt sich, ob die in vier Teile zerlegte Anlage den langen Transport unbeschadet überstanden hat.
Birder liefern Daten für die Wissenschaft
Hobbyornithologen – auch „Birder“ genannt – sind Menschen, die in ihrer Freizeit Vögel beobachten, und eine Community, die derzeit einen regelrechten Boom erlebt. Forschende sehen in ihren Beobachtungen mehr als bloß ein Hobby: Sie liefern Daten, die für den Vogelschutz essenziell sind, in einer Zeit, in der viele Zugvogelarten durch die Erderwärmung immer mehr unter Druck geraten.