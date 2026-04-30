Komplett autonom und mit Künstlicher Intelligenz ausgestattet, steuert der Unterwasserroboter "Cuttlefish" durch das Forschungsbecken des DFKI (Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz) in Bremen. Bestückt mit jeder Menge Sensoren und Greifarmen wird er darauf trainiert, selbständig Objekte am Meeresgrund zu erkennen und zu bergen, um so die Gefahr für den Menschen zu minimieren. Bei ihrer Spurensuche darf Lena nicht nur dem DFKI-Team für Maritime Robotik beim Training des Tauchroboters über die Schulter schauen, sondern geht auch an Bord der Alkor. Auf dem GEOMAR-Forschungsschiff zeigt ihr Jens Greinert, mit welchen Technologien er die Weltkriegsmunition in der Lübecker Bucht dokumentiert.